Канцлер Німеччини Ангела Меркель прилетить до Росії, де зустрінеться з Володимиром Путіним
Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Кремля.
Як стало відомо, візит заплановано на 11 січня.
"В ході переговорів мається на увазі обговорити актуальні теми міжнародного порядку денного, в тому числі ситуацію в Сирії, Лівії, ескалацію напруженості на Близькому Сході в результаті американського авіаудару по аеропорту Багдада 3 січня", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі додали, що в ході візиту Путін обговорить з Меркель ситуацію в Україні, зокрема щодо виконання Мінських угод і домовленостей "нормандської" четвірки в грудні 2019 року.
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Раніше ми писали, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель записала відеозвернення, в якому запросила до Німеччини жителів багатьох країн, це може стати чудовим шансом для українців.
Так, Ангела Меркель заявила у відеозверненні, що Німеччина запрошує на роботу кваліфікованих фахівців з третіх країн (країн, які не є членами Євросоюзу прим. ред.).
За її словами, багато підприємств невідкладно шукають фахівців, тому Федеральний уряд Німеччини прийняв стратегію залучення кваліфікованих фахівців.
До всього іншого, в Німеччині не вистачає кваліфікованих робітників, на думку Меркель, саме робочі розвивають економіку будь-якої країни.
Вона також зазначила, що стратегія уряду Німеччини з залучення кваліфікованих працівників включає всього три пункти:
- використання власних кадрових ресурсів шляхом підвищення рівня підготовки;
- залучення робітників з країн ЄС (зараз таких у Німеччині 2,5 млн);
- запрошення працівників з держав, що не є членами ЄС, оскільки європейців не вистачає для заповнення всіх вакансій.
Фахівці з країн, які не є членами ЄС зможуть приїхати в Німеччину згідно з новим законом, який повинен вступити в силу 2 березня 2020 року.
Нагадаємо, що з'ясувалося, що нашептала Меркель Путіну в Парижі, Зеленському не позаздриш.
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