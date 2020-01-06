Канцлер Німеччини Ангела Меркель прилетить до Росії, де зустрінеться з Володимиром Путіним

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Кремля.

Як стало відомо, візит заплановано на 11 січня.

"В ході переговорів мається на увазі обговорити актуальні теми міжнародного порядку денного, в тому числі ситуацію в Сирії, Лівії, ескалацію напруженості на Близькому Сході в результаті американського авіаудару по аеропорту Багдада 3 січня", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що в ході візиту Путін обговорить з Меркель ситуацію в Україні, зокрема щодо виконання Мінських угод і домовленостей "нормандської" четвірки в грудні 2019 року.

Раніше ми писали, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель записала відеозвернення, в якому запросила до Німеччини жителів багатьох країн, це може стати чудовим шансом для українців.

Так, Ангела Меркель заявила у відеозверненні, що Німеччина запрошує на роботу кваліфікованих фахівців з третіх країн (країн, які не є членами Євросоюзу прим. ред.).

За її словами, багато підприємств невідкладно шукають фахівців, тому Федеральний уряд Німеччини прийняв стратегію залучення кваліфікованих фахівців.

До всього іншого, в Німеччині не вистачає кваліфікованих робітників, на думку Меркель, саме робочі розвивають економіку будь-якої країни.

Вона також зазначила, що стратегія уряду Німеччини з залучення кваліфікованих працівників включає всього три пункти:

- використання власних кадрових ресурсів шляхом підвищення рівня підготовки;

- залучення робітників з країн ЄС (зараз таких у Німеччині 2,5 млн);

- запрошення працівників з держав, що не є членами ЄС, оскільки європейців не вистачає для заповнення всіх вакансій.

Фахівці з країн, які не є членами ЄС зможуть приїхати в Німеччину згідно з новим законом, який повинен вступити в силу 2 березня 2020 року.

Нагадаємо, що з'ясувалося, що нашептала Меркель Путіну в Парижі, Зеленському не позаздриш.

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