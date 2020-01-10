Офіційного пояснення від Тегерана ще не було

Влада Ірану пішла на незрозумілий крок після трагедії з українським Боїнгом

Відповідні знімки були опубліковані в соціальних мережах, пише Politeka.net.

Зокрема, місце катастрофи, де розбився український літак МАУ, почали розчищати за допомогою бульдозерів та іншої важкої техніки.

Причини такого поспіху з боку влади Іранської Республіки поки не повідомлялися.

"Ого, а що ж це за такий поспіх?", - йдеться у підписі до фотографіям, які були опубліковані в соціальній мережі Twitter.

Деякі користувачі припустили, що офіційний Тегеран, таким чином, намагається знищити докази своєї причетності до катастрофи після того, як Канада, США і Великобританія заявили, що український Боїнг був збитий ракетою, випущеною з іранських систем ППО.

"Зазвичай їх збирають, потім десь в ангарі складають до купи. А те що роблять, знищують докази з місця злочину", "Іраньскі вбивці знищують докази злочину", " Заяви від України немає...ніхто нікого чекати не буде...", "Це ще в перший день як збили...", "Росіяни навчили", "Вони вже другу добу поспіль там риють. Геть всі вже переорали", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася вранці 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. В результаті аварії ніхто не вижив.

Влада Іранської Республіки заявила, що пасажирський літак міг впасти через займання двигуна. Але пізніше з заявою виступили прем'єр-міністри Канади і Великобританії, які заявили, що розвідка зафіксувала запуски іранських ракет ППО перед катастрофою українського Боїнга.

Більш того, американські ЗМІ, посилаючись на свої джерела в Пентагоні заявили, що офіційний Вашингтон не вірить у версію про технічну несправність, і також стверджує, що до краху літака МАУ причетний Тегеран.

Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» продовжує роботу.

Також зазначається, що версія попадання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою.

Президент закликав уряди США, Канади і Великобританії – надати інформацію та докази, що стосуються катастрофи, в розпорядження комісії по розслідуванню причин.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.