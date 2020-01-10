Саме через це озвучують такі обережні оцінки того, що відбувається від провідних країн Заходу

Стало відомо, кому було вигідно знищення українського Боїнга в Ірані

За даними розвідувальних спецслужб Канади, США і Великобританії винуватцем трагедії з українським літаком Boeing-737 стала російська ракета Іранського ППО.

Як повідомляє Politeka.net, вирішив прокоментувати цю інформацію на своїй особистій сторінці в Facebook український блогер, волонтер Юрій Касьянов.

Він висловив думку про те, що трагедія з українським літаком зовсім не потрібна ні владі Ірану, ні владі США, так і всьому цивілізованому Заходу не потрібна. Адже Захід, як ніхто інший намагаеться запобігти Третьої світової, тому вони намагаються будь-якою ціною зупинити військовий конфлікт, повернувши конфліктуючі сторони в сферу демократії.

"Тільки Кремль зацікавлений у війні на Близькому Сході. У зіткненні Заходу і Ірану", - написав блогер на своїй сторінці в мережі.

Він одразу ж пояснив, що саме через це озвучують такі обережні оцінки того, що відбувається від провідних країн Заходу, тому українська влада і провласні блогери відмахуються від очевидного, а російські ЗМІ підігрівають ситуацію, розпалюючи хвилю пропаганди і домислів.

"Чому жертвою стали саме український літак?.. - Тому що б'ють завжди слабких. Більше нічого тут немає", – резюмував волонтер.

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