Скандал з нардепом Святославом Вакарчуком, якого застукали на люксовому курорті, отримав продовження

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, народного депутата і шоумена Святослава Вакарчука разом з дружиною Лялею Фонарьовою засікли в момент, коли вони відпочивали на пляжі популярного курорту в Тайланді.

Українців розлютила позиція політика, який навіть не прилетів в Україну після аварії пасажирського Боїнга під Тегераном.

Вчора, 10 січня, в партії "Голос" прокоментували відпочинок Святослава Вакарчука в Таїланді. Відповідну заяву у своєму Facebook зробив спікер політсили Ярема Дух.

"Мене сьогодні кілька разів запитали: "Де Святослав Вакарчук?" Напишу одразу і тут - у Святослава офіційна відпустка до кінця тижня", - заявив спікер.

Дух також заявив, що Святослав Вакарчук нібито в понеділок, 13 січня, буде приймати участь у засідання профільного комітету Ради.

Але українців розлютували подібні виправдання від соратника шоумена, оскільки політик ніжиться на пляжі, поки Україна сумує за жертвами авіакатастрофи в Ірані.

"Візьміть собі за правило повідомляти до, а не посое. Ви набагато полегшить життя тим хто вас хворіє. Те, що нормально для зірки, для політика не надто підходить ", "Потрібно було повернутися відразу...", "Той випадок, коли краще жувати, а не говорити (писати)", «Напишіть просто «Святослав офіційно в будиночку», "Всі чекають, щоб він заспівав у Раді. Більше нічого не треба", - пишуть українці в коментарях під публікацією спікера "Голоси".

Раніше ми розповідали про те, що нардеп і шоумен Святослав Вакарчук вляпався у гучний скандал. Не встиг відгриміти скандал з новорічним корпоративом в Білорусі, як лідер партії "Голос" знову потрапив в історію з "запашком".

Виявляється, в той час, як українці та весь світ оплакують 176 загиблих рейсу "Тегеран-Київ", Святослав Вакарчук засмагає на пляжі в Таїланді.

Ситуація викликала ажіотаж серед українців. Люди кинулися "смакувати" скандал, не забуваючи час від часу соромити політика.

Нагадаємо, Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського: "Слава, ми всі знаємо, що ти..."

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