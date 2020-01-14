Глава Міністерства юстиції Денис Малюська оскандалився неймовірно великою премією, якій позаздрять всі
Про це повідомляють «Українські новини».
Так, за три місяці чиновник виписав собі премій на суму 194 400 гривень. У жовтні 2019 Малюська виписав собі 56 тисяч премії, в листопаді – 67,2 тисячі гривень. Стільки ж він отримав в грудні.
Уточнюється, що оклад чиновника становить 16 тисяч гривень. Іншими словами, премія перевищує оклад в 11,9 разів.
Більш того, заробітна плата за грудень Малюська склала 226 тисяч гривень. Його заступники отримали від 90 до 153 тисяч гривень.
Фаворитка Ями застигла на дивані з розсунутими ногами: "Натура рептилій..."
Нікітюк "позбулася" від довгого волосся, вразивши новим іміджем: "Яка блондиночка!"
Топалов зізнався, що відбувається з Тодоренко: "Немає сенсу..."
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
Саме цей міністр скаржився журналістам, що отримує маленький оклад.
«Деякий час мені моїх заощаджень з минулої роботи вистачить, але це вічно точно не триватиме. У мене сім'я, витрати. І заробітна плата, не тільки у мене, а і у багатьох працівників у сфері юстиції, вона не є адекватною реаліям. Вона трошки непропорційно розподілена. Мій оклад це 16 тисяч гривень, слава богу, що останній місяць є невеликі премії, які дозволяють її трохи збільшити», - зазначав він.
За ці гроші, за словами Малюська, складно утримувати сімю з чотирма дітьми в Києві.
Як повідомлялося раніше, Мосійчук вважає, що Малюська є одним з кандидатів на відхід зі своєї посади.
"Є такий міністр юстиції Денис Малюська у якого під юрисдикцією місця позбавлення волі. За останні п'ятнадцять днів відбулося п'ять бунтів. Якщо мені сказали, що таке відбудеться 25 колонії Харкова, то я б не повірив. Людина фотографується сидячи з ногами на столі, а в цей час відбуваються бунти в місцях позбавлення волі", - зазначає він.
Нагадаємо, Зеленський приголомшив заявою на очах у мільйонів людей: такого Путін не очікував.
Як повідомляла Politeka, скандал із Зеленським і Трампом розгорається з новою силою: рахунок йде на годинник.
Також Politeka писала, що Зеленський вразив вчинком перед зустріччю з Трампом.