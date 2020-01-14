Глава Міністерства юстиції Денис Малюська оскандалився неймовірно великою премією, якій позаздрять всі

Про це повідомляють «Українські новини».

Так, за три місяці чиновник виписав собі премій на суму 194 400 гривень. У жовтні 2019 Малюська виписав собі 56 тисяч премії, в листопаді – 67,2 тисячі гривень. Стільки ж він отримав в грудні.

Уточнюється, що оклад чиновника становить 16 тисяч гривень. Іншими словами, премія перевищує оклад в 11,9 разів.

Більш того, заробітна плата за грудень Малюська склала 226 тисяч гривень. Його заступники отримали від 90 до 153 тисяч гривень.

Саме цей міністр скаржився журналістам, що отримує маленький оклад.

«Деякий час мені моїх заощаджень з минулої роботи вистачить, але це вічно точно не триватиме. У мене сім'я, витрати. І заробітна плата, не тільки у мене, а і у багатьох працівників у сфері юстиції, вона не є адекватною реаліям. Вона трошки непропорційно розподілена. Мій оклад це 16 тисяч гривень, слава богу, що останній місяць є невеликі премії, які дозволяють її трохи збільшити», - зазначав він.

За ці гроші, за словами Малюська, складно утримувати сімю з чотирма дітьми в Києві.

Як повідомлялося раніше, Мосійчук вважає, що Малюська є одним з кандидатів на відхід зі своєї посади.

"Є такий міністр юстиції Денис Малюська у якого під юрисдикцією місця позбавлення волі. За останні п'ятнадцять днів відбулося п'ять бунтів. Якщо мені сказали, що таке відбудеться 25 колонії Харкова, то я б не повірив. Людина фотографується сидячи з ногами на столі, а в цей час відбуваються бунти в місцях позбавлення волі", - зазначає він.

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