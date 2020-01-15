У подробиці не вдавалися, щоб пояснити, чого саме не виконує Україна

В РФ Україну звинуватили, що вона нібито не виконує положення Мінських угод по Донбасу

Така скандальна заява пролунала від заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка.

Він зазначив, що на сьогоднішній день склалася така ситуація, що позиція Євросоюзу досить прозаїчна. Вона полягає в тому, що на порядку денному комплекс відносин між Російською Федерацією та ЄС "підвішений" на повному виконанні Мінських угод.

У цьому контексті він зазначив, що Київ нібито не виконує цих угод.

"Але Київ не виконує Мінські угоди, це зрозуміло всім. Є рух у правильному напрямку, але, тим не менше, цього абсолютно недостатньо", – висловився російський дипломат.

При цьому він не вдавався в подробиці і не став пояснювати, що ж саме не виконує Україна.

Грушко вказав на те, що ЄС повідомили Російській Федерації, що можуть почати спілкуватися з Росією тільки по тим темам, які можуть цікавити Євросоюз.

"Природно, ми теж дотримуємося такого підходу. Якщо Євросоюз виходить з цього, то ми теж будемо говорити тільки з питань, які нас цікавлять", – зазначив він.

Також раніше повідомлялось, що президент РФ Володимир Путін придумав, як зробити так, щоб залишитися у владі навіть після закінчення свого президентського терміну.

Єдине ослаблення в нових поправках до Конституції РФ - це розділ про те, що прем'єром Путін таки не буде.

Так, президент Росії Володимир Путін під час сьогоднішнього звернення до Федеральних зборів запропонував внести в основний закон Російської Федерації кілька поправок, які можуть допомогти йому "правити вічно".