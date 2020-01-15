Володимир Путін запропонував кандидатуру на пост прем'єр-міністра Росії

У середу, 15 січня, російський Кабмін у повному складі пішов у відставку. Про це оголосив його голова Дмитро Медведєв після розмови з президентом РФ.

Вже ввечері Путін запропонував кандидатуру на посаду нового глави уряду. Він хоче доручити цю посаду голові Федеральної податкової служби (ФПС) Росії Михайлу Мішустину.

«Президент Володимир Путін провів робочу зустріч з Михайлом Мішустіним і запропонував йому зайняти посаду голови уряду. Заручившись згодою, він вніс кандидатуру Мішустіна на посаду прем'єр-міністра на розгляд в Держдуму», - повідомили в прес-службі Кремля.

Відомо, що Мішустін народився в 1966 році в Москві. Він закінчив Московський станкоінструментальний інститут. На держслужбу Мішустін прийшов у 1998 році, коли його призначили державним податковим інспектором управління з розгляду податкових спорів при Держподатслужбі Росії. Пізніше він став заступником керівника служби, яку згодом перейменували в Міністерство з податків і зборів. Таким чином Мішустін став заступником міністра.

З 2004 по 2006 рік Мішустін очолював Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості.

Раніше ми писали про те, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв подав з Кабміном у відставку і не планує очолювати уряд у новому складі.

Медведєв обійме посаду заступника голови Радбезу Росії, яку введе для нього президент РФ Володимир Путін. Це означає, що новий прем'єр в майбутньому може стати главою Росії. Людину будуть готувати цілих чотири роки, адже вибори тільки в 2024 році. А в 2021 пройдуть вибори в Думу - бойове хрещення для "наступника".

Можливо, зараз займе місце технічна фігура. Але на це не схоже. Також може статися, що нова фігура не виправдає довіри і буде ще одна заміна в даному призначенні. Але це тільки всі дізнаються через час.

Нагадаємо, відставка уряду РФ отримала несподіваний поворот: "як у Борі Березовського".

Як повідомляла Politeka, відставка уряду РФ: хто стане наступником Путіна на посту президента.

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