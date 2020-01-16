Українці зажадали від Володимира Зеленського звільнити Олексія Гончарука

Скандал зі злитим в мережу записом прослушки прем'єр-міністра, на якому останній визнає себе «профаном в економіці» і критикує розумові здібності президента, продовжує залишатися головною темою для українців. Багато хто вважає речі, сказані Гончаруком на записі, недопустимими для голови уряду. У зв'язку з цим все більше людей вимагають відставки прем'єр-міністра.

Українці вирішили взяти ситуацію в свої руки і звернулися до Володимира Зеленського з проханням звільнити прем'єра, пише Politeka.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Електронних петицій до президента в четвер, 16 січня.

«У зв'язку з професійною непридатністю і підривом довіри до державної влади та її дискредитації, звільнити Гончарука Олексія Валерійовича з посади Прем'єр-міністра України», - йдеться в тексті.

Для подальшого розгляду петиції потрібно 25 тисяч голосів. На їх збір у автора є 91 день.

Нагадаємо, що 15 січня у мережі з'явився аудіозапис наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука за курсом гривні, де голова уряду в досить простих виразах обговорює економічну ситуацію в країні.

У першій частині аудіозаписи прем'єр каже, що не знає як пояснити Зеленському причини зміцнення гривні. При цьому він зазначає, що у президента дуже примітивне розуміння економічних процесів, в "голові є туман" з низки питань.

Також прем'єр в ході розмови зазначає, що він "повний профан в економіці".

На другій частині відео Гончарук пояснює, що зібрав всіх присутніх, щоб подумати, як "ми це зрежисуємо". Він говорить, що потрібно відповісти на питання, як впоратися зі зміцненням курсу гривні, але зазначає, що відповіді наразі немає.

Пізніше Гончарук особисто прокоментував гучний скандал, записавши відеозвернення.

За його словами, проти президента Володимира Зеленського та команди прем'єр-міністра нібито "ведеться сильна робота".

Олексій Гончарук також заявив, що його не залякати, а тому Кабмін продовжить боротися з корупцією і перекривати потоки, перезавантажувати країну, щоб в Україні не залишилося схем і договорняків".

Нагадаємо, Кабмін посипався після скандалу з Гончаруком, оголошено про відставку.

Як повідомляла Politeka, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців.

Також Politeka писала, що у «Слузі народу» розповіли, які насправді стосунки у Зеленського з Гончаруком.