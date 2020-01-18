Президент Володимир Зеленський дуже втомився від ігор між своєю командою, і останнім часом дуже погано спить

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Жінка з косою".

"Наш джерело в Офісі Президента повідомляє, що Зеленський втомився від міжусобиць, а також інтриг всередині Зе команди і Слуг Народу", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що Зеленський все ще намагається "гасити" нові конфлікти.

"Останнім часом президент дуже погано спить", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Уточнимо, що під час зустрічі з Олексієм Гончаруком Зеленський виглядав гірше звичайного. Можна помітити, що під очима у нього так звані "мішки", а вигляд був трохи "пом'ятий".

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вирішив шантажувати президента Володимира Зеленського.

Таке припущення зробив кандидат політичних наук Олексій Якубін в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, у Володимира Зеленського накопичилося досить велику кількість питань у сфері соціально-економічної політики до нинішнього складу Кабінету міністрів.

І тому Олексій Гончарук в ситуації, що склалася, вирішив підняти ставки.

"Саме так можна розцінювати заяву про відставку, яку глава уряду написав на ім'я президента", - зазначив він.

Крім того, експерт вважає такі дії Гончарука шантажем.

"Не виключено, що Гончарук вирішив банально шантажувати Зеленського. Він прекрасно розуміє, що рано чи пізно доведеться піти у відставку, і приймає рішення зіграти на випередження, і перейти в наступ. Прем'єр-міністр змушує президента публічно реагувати на це. Втім, як показує практика, на Зеленського такого роду шантаж не діє", - заявив він.

Нагадаємо, Гончарук подав у відставку: текст доленосної заяви.

Як повідомляла Politeka, Арестович розповів про наслідки відставки Гончарука: "Зеленському кінець".

Також Politeka писала, що українці висунули Зеленському жорстку вимогу щодо Гончарука, з'явилася петиція.