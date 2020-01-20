Президент Володимир Зеленський відверто розповів про стосунки з російським колегою Володимиром Путіним

Про це він сказав у коментарі виданню The Times of Israel.

Зеленський запевняє, що відносини знаходяться на початковому етапі, проте глава Кремля розуміє його позицію про те, що Україна є незалежною країною.

"Я не знаю, про що він (Путін - ред.) думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна - незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що з Путіним у нього почався діалог: було кілька телефонних дзвінків, відбулася зустріч у Нормандському форматі.

"Ми створили формат для нашого діалогу, який привів у деяких „чутливим“ рішень. Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися про Нормандському форматі. Після цього відбувся другий обмін полонених — найбільший подібний обмін", зазначив Зеленський.

Також він додав, що хотів би, щоб процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі просувався більш швидкими темпами, але цьому перешкоджають "дуже складні питання, які необхідно вирішити.

"Я бачу прогрес, оскільки кількість перестрілок значно скоротилося. Але вони все ще мають місце", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін буде тиснути на президента України Володимира Зеленського з питань Донбасу, що може призвести до громадянської війни на території нашої країни.

зокрема, президент РФ Володимир Путін буде "умовляти" главу України визнати так звані республіки "ДНР" і "ЛНР".

Путін застосовує якусь стратегію, яка спрямована на дестабілізацію Зеленського. Глава Кремля лише зображує, що співчуває Зеленському з-за складної ситуації в країні.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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