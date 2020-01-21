Голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя" і депутат Віктор Медведчук провів зустріч з однопартійцями в Полтаві і розповів про повернення Донбасу в Україну

«З 14-го року ми намагаємося принести мир у країну, ми намагаємося повернути Донбас в Україні, а Україну на Донбас», - заявив політик.

Медведчук упевнений, що колишньому президенту України Петру Порошенку не потрібно було відновлювати територіальну цілісність країни. Адже Донбас б не голосував за нього або його партію.

"Порошенко і його команді не потрібна була ця формула з відновлення територіальної цілісності країни. Тому повернувся в Україну Донбас ніколи б не проголосував ні за нього, ні за його партію. І це був факт, який він добре усвідомлював", - додав депутат.

Політик також зазначив, що нова влада теж не взяла до уваги, що потрібно виконувати Мінські угоди. Нова команда не тільки далеко від ідеалу, а й від реальних подій у країні.

Віктор Медведчук розповів про соціально-економічну ситуацію в Україні та зупинився на показниках Полтавської області. Промислове виробництво впало за 2019 рік на 6,34%. В сільськогосподарському виробництву, яким пишатися Полтавщина, падіння склало 3,4%.

«Зниження реальної заробітної плати, втрата робочих місць… Заборгованість по заробітній платі, яка стала рекордною (вдумайтеся!) у всій країні, в тому числі і у вас в області!», - заявив депутат.

Політик також згадав і останній скандал з високими зарплатами чиновників і розкритикував діяльність уряду, який довів країну реформами до економічного колапсу, а народ - до зубожіння.

«Команда, яка прийшла до влади, сказала, що "епоха бідності закінчилася", а за фактом ми вже живемо в епосі злиднів», ‒ резюмував Медведчук.

Він впевнений, що люди вже усвідомили це і хочуть бачити у владі професіоналів і ефективних чиновників. До виборів нових осіб хотіли 70%, а в грудні соціологія показала цифру в 20%. При цьому 43% бажають бачити професіоналів, які знають економіку, соціальну сферу та питання державного управління. Саме такі люди повинні керувати країною, щоб вона стала успішною державою.

Політик також поговорив про здобутки партії на виборах у Раду і дав настанови для керівництва ОПЗЖ в місті:

«Треба розуміти, що на парламентських виборах ми у двох областях зайняли перше місце, це Донецька і Луганська. Ми в семи областях зайняли друге місце. У шести областях ми посіли третє місце, в тому числі і в Полтавській. Місто Полтава на парламентських виборах була другим. І тому сьогодні, коли ми напутствуем, висловлюємо побажання новому керівництву Полтавської міської організації, ми говоримо з приводу того, що керівники, яких ми щойно обрали, повинні розуміти, що партія не може бути нижче другого місця ні в області, ні в місті».

Під час конференції мешканка Полтави подякувала Медведчука за його роботу по встановленню миру і повернення утримуваних осіб додому, до їхніх сім'ях.

У конференції брав участь керівник Політради Партії Віктор Медведчук, співголова партії Вадим Рабинович, голова обласної організації Олег Сазонов. Під час засідання обрали керівником міської організації ОПЗЖ у Полтаві народного депутата Верховної Ради IX скликання Ілля Ківа, його заступником – Володимир Гриценко.



