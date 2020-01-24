Адвокат Віктора Януковича прокоментував хід апеляції, після того як побіжного екс-президента засудили до 13 років позбавлення свобды, пише Сьогодні

Видання нагадує, що 24 січня вже виповнився рік рішенню Оболонського суду Києва, яким колишній екс-президент Віктор Янукович був засуджений до 13 років позбавлення волі за держзраду і ведення агресивної війни.

Янукович тоді не погодився з вердиктом суду. Один з адвокатів екс-президента Олександр Горошинський, апеляція на вирок розглядається в суді.

"Апеляція була подана в лютому минулого року. Можу сказати, що засідання йдуть в робочому режимі. Зараз процес "на екваторі", досліджуються матеріали", – повідомив нам Горошинський.

Адковат при цьому посилається на численні порушення, які, на його думку, були допущені Оболонським судом. Так, генпрокурор нібито заздалегідь знав усіх суддів, які будуть розглядати справу.

Прокурор Руслан Кравченко у коментарі спростував ці звинувачення і подвердил, що справа знаходиться в апеляційному суді.

"Він повинен винести своє рішення щодо апеляційних скарг сторони захисту. Для того, щоб Янукович відбував покарання, необхідно, щоб вирок вступив в законну силу і правоохоронні органи затримали Януковича", - пояснив прокурор.

Проте не зрозуміло, яким чином влада планує затримати Януковича. Адвокат подвердил, що побіжний президент все ще знаходиться в Росії. На думку юриста, вердикт у справі може бути поставлено в кінці лютого.

"Активно працюємо. Суд розписав графік на лютий", – заявив адвокат.

В даний час Віктор Янукович і його старший син Олександр числяться в розшуковій базі МВС.

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