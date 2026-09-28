Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 29 вересня по 5 жовтня показує різке похолодання: якщо на початку тижня повітря вдень прогріється до +18°, то вже в суботу термометри опустяться до +9°. Опадів синоптики не прогнозують.

погода в Харківській області вже почала стрімко змінюватися — і новий тиждень принесе харків'янам різке похолодання: максимальна температура впаде з +18° до +9°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень температура коливатиметься від +9° до +18°, вночі — від +2° до +10°.

Тиждень розпочнеться у вівторок, 29 вересня, ще по-літньому тепло: вдень повітря прогріється до +18°, вночі очікується +10°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У середу, 30 вересня, денна температура залишиться на позначці +18°, а вночі опуститься до +9°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У четвер, 1 жовтня, стовпчики термометрів удень покажуть +17°, вночі — +7°. Небо малохмарне, без опадів.

У п'ятницю, 2 жовтня, повітря вдень прогріється лише до +13°, а вночі охолоне до +6°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У суботу, 3 жовтня, температура вдень опуститься до +9° — це найхолодніший день тижня, вночі очікується +4°. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 4 жовтня, вдень трохи потеплішає — до +11°, а вночі повітря охолоне до +2°. Небо малохмарне, без опадів.

Завершить тиждень понеділок, 5 жовтня: вдень +14°, вночі +2°, хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 29 вересня, з максимумом +18°, а найпрохолоднішим — субота, 3 жовтня, коли вдень буде лише +9°. Перепад температур за тиждень становить 9°. Опадів синоптики не прогнозують протягом усього періоду.

Через таке різке похолодання харків'янам варто заздалегідь подумати про теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. Уночі, коли температура опускається до +2°, можливі заморозки на ґрунті, тож дачникам варто подбати про накриття рослин.

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