Андрій Пальчевський прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність СРСР до початку Другої світової війни
Відомий український телеведучий і бізнесмен розповів, що візьме участь у програмі на телебаченні, де буде обговорюватися це питання. (Щоб переглянути відео – проскролльете вниз)
«Зараз мені належить захищати українську позицію на російському московському телебаченні. Не в шаленій програмі, щоправда, а в програмі, яка претендує на інтелектуальність, під назвою «Велика гра». Переді мною стоїть складне завдання, пояснити, чи дійсно більшість українців підтримують точку зору президента Зеленського на те, що обидві країни Німеччина і Радянський союз однаково винними в розв'язуванні Другої світової війни», - зазначив він.
Пальчевський додав, що не впевнений у доцільності зараз піднімати таке складне питання.
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«Це зробити буде непросто. Більшість населення нашої країни, мені здається, поки так не вважає. І мені здається, що не варто було б піднімати так гостро це питання. Принципово чи ні, не знаю, на тлі того, що у нас ще не завершився конфлікт, і не отримали ще всіх наших військовополонених тому. Я не до того, що Україна повинна втратити власну точку зору. Але чи завжди правителі відображають точку зору наших людей?», - звернувся він до українців, і запитав про думку з цього приводу громадян нашої країни.
Нагадаємо, під час свого візиту до Польщі президент України Володимир Зеленський назвав СРСР одним з винуватців Другої світової війни.
«Польща і польський народ першими відчули на собі змову тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик голокосту», — заявив він.
Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.
Як повідомляла Politeka, Пальчевський не стримався і озвучив фатальну помилку Зеленського.
Також Politeka писала, що Пальчевський вийшов з себе після нового скандалу з «слугою народу».