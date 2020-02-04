У вівторок, 4 лютого, народного депутата від "ОПЗЖ" Іллю Ківу зняли за листуванням з депутатом Держдуми Росії Володимиром Жириновським

Як передає Politeka.net, кадри злили в мережу, пише Znaj.ua. Судячи за повідомленнями Ківи, Жириновський 3 лютого поцікавився у Ківи, чи той дзвонив. На наступний день українець відповів, а заодно запитав у російського депутата, як його самопочуття і попросив передзвонити (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Також Ківа почав набирати повідомлення, із вживанням нецензурних слів, в якому поскаржився на український уряд, назвавши голову Кабміну Олексія Гончарука "гом*ком". Невідомо, чи відправив цей меседж Ківа або, може, в останній момент передумав.

"В Раду прийшов го*ік-прем'єр зі своїм під**кім урядом, країну с*ка прос*али. І з цими під**ами шансів відновити економіку, взаємовідносини...", - закінчення меседжу, на жаль, не потрапило на камеру.

Пізніше нардепа зупинили в коридорі і запитали, чи правда, що він спілкувався з Жириновським. Спочатку Ківа віджартовувався, що "це був Дід Мороз", потім все ж визнав, що знайомий по мережі (не особисто) з Жириновським з 2015 року, і не бачить нічого засуджувального в тому, щоб листуватися з російським парламентарієм.

"А в чому проблема? Ми намагаємося знайти компроміси і точки дотику, нам же потрібно повернути територію і нам потрібно відновити економічні відносини, які зміцнять добробут українського народу", - прокоментував інцидент Ківа.

Раніше ми повідомляли, кілька місяців тому Іллю Ківу спіймали за "сороміцьким" заняттям під час сесії в Раді. Так, нардеп розглядав на телефоні фото української моделі-одеситки Юлії Панкратової, після чого почав смикати рукою область ширінки, а в кінці нахилився і торкнувся для чогось своїх шкарпеток.

Нагадаємо, що який сором: Ківа зробив собі приємно в Раді після листування з моделлю, скандальне відео.

Також Politeka писала про те, що Ківа знову осоромився дикими рухами в Раді, відео злили в мережу: "Кличте екзорциста"