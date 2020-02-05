27 тисяч людей можуть втратити не тільки роботу

Народний депутат України Андрій Ніколаєнко виступив на підтримку колективів українських агропромислових підприємств, що вийшли в середу, 5 лютого, на акцію протесту

Про це Ніколаєнко повідомив у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. За його словами, керівник НАБУ Артем Ситник повинен понести відповідальність за "знищення українських підприємств".

"Корупціонер Ситник має піти з НАБУ та понести відповідальність - за знищення провідних українських підприємств, за диверсійну діяльність проти економічного розвитку України. Я, як співголова МДО «Бізнес-Варта», підтримую ці вимоги багатотисячних колективів українських агропромислових підприємств «Укрлендфармінг» та «Авангард», які вийшли сьогодні під Раду на акцію протесту проти дій НАБУ та його керівника. Це – жест відчаю з боку працівників! Але, якщо свавілля корупціонера Ситника не зупинити, 27 тисяч людей втратять не тільки роботу, а й надію на своє майбутнє в Україні. Цього не можна допустити!", - заявив Ніколаєнко.

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