Працівники спецслужб увірвалися в будівлю одного з українських телеканалів, розшукуючи винуватця появи «плівок Гончарука»

Як повідомляє Politeka, інформацію про обшук опублікував нардеп від фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський.

«Прямо зараз на телеканалі “1+1″ за адресою Куренівська, 18 йде обшук. Маски-шоу організовано СБУ. Я виїжджаю на місце. Пропоную приєднатися журналістам та колегам-депутатам. Обшуки в ЗМІ соромився організовувати навіть Порошенко. Але лейтенант Баканов, мабуть, зовсім ид_от», - зазначив він.

Пізніше з'ясувалося, що шукають диктофон, яким журналіст Євген Куксін нібито записував прем'єр-міністра Олексія Гончарука на нараді, на якому прозвучали слова про порожньому місці у голові президента України володимира Зеленського.

При цьому дозвіл на обшук нібито дав Шевченківський районий суд Києва.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський отримав інформацію про те, хто займався прослуховуванням Олексія Гончарука, вже на наступний день після зливу в мережу скандальних записів.

Як з'ясувалося, президент оперативно отримав відомості про тих, хто вів прослуховування прем'єр-міністра, від МВС і СБУ. Про це повідомляють журналісти з посиланням на власні джерела.

Вже на наступний день після того, як в мережі з'явилися запису скандальної розмови Гончарука з представниками Кабміну силовики доповіли президенту про те, що їм відомо. Так, вони з'ясували, що компрометуючі ролики були змонтовані на комп'ютері журналіста розслідувальної ТБ-програми, яка виходить на одному з найбільших телевізійних каналів.

Джерела не розкривають особистість журналіста або назву каналу.

За їх даними, Зеленський і його команда також не роблять цього через побоювання «неконтрольованих наслідків для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського».

Українці тут же взялися коментувати цю інформацію в соцмережах.

Обшуки в редакції «Секретних матеріалів» Gepostet von Володимир Тимофійчук am Mittwoch, 5. Februar 2020

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