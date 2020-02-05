Работники спецслужб ворвались в здание одного из украинских телеканалов, разыскивая виновника появления «пленок Гончарука»

Как сообщает Politeka, информацию об обыске опубликовал нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Прямо сейчас на телеканале “1+1″ по адресу Куреневская, 18 идёт обыск. Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам. Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко. Но лейтенант Баканов, видимо, совсем ид_от», - отметил он.

Позже выяснилось, что ищут звукозаписывающее устройство, которым журналист Евгений Куксин якобы записывал премьер-министра Алексея Гончарука на совещании, на котором прозвучали слова о пустом месте в голове президента Украины Владимир Зеленского.

При этом разрешение на обыск якобы дал Шевченковский районный суд Киева.

Ситуацию уже прокомментировал политолог Юрий Романенко.

"Дубинский написал, что на телеканале 1+1 идет обыск СБУ. Пусть мимоходом напомнит своему коллеге Ткаченко, который толкает закон "О медиа", что дает экстраординарные возможности закрывать любые СМИ, блогеров, под предлогом выдуманных и высосанных из пальца поводов. Потому что если СБУ трусит плюсы сейчас, то что будет, когда бывший генеральный менеджер плюсов протащит закон, который позволит "сжигать" неудобные каналы вместе с сорвавшимися с катушек сотрудниками. Ржу", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский получил информацию о том, кто занимался прослушкой Алексея Гончарука, уже на следующий день после слива в сеть скандальных записей.

Как выяснилось, президент оперативно получил сведения о тех, кто вел прослушку премьер-министра, от МВД и СБУ. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники.

Уже на следующий день после того, как в сети появились записи скандального разговора Гончарука с представителями Кабмина силовики доложили президенту о том, что им известно. Так, они выяснили, что компрометирующие ролики были смонтированы на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, которая выходит на одном из крупнейших телевизионных каналов.

Источники не раскрывают личность журналиста или название канала.

По их данным, Зеленский и его команда также не делают этого из-за опасений «неконтролируемых последствий для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского».

Украинцы тут же принялись комментировать эту информация в соцсетях.

Обшуки в редакції «Секретних матеріалів» Gepostet von Володимир Тимофійчук am Mittwoch, 5. Februar 2020

Напомним, Зеленский неожиданно отомстил Гончаруку, кадры говорят сами за себя.

Как сообщала Politeka, Зеленский поставил точку в вопросе отставки Гончарука: "Он освободит кресло, когда...".

Также Politeka писала, что Зеленский впервые признался, почему на самом деле не уволил Гончарука.