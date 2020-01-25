У премьер-министра Украины Алексея Гончарука еще есть запал и он нужен нашей стране
Как передает Politeka.net, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал интервью "9 каналу". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца )
По его словам, Гончарук - "хорошая машина".
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Кроме того, он считает, что пока рано судить о результатах Гончарука на посту премьера.
"Все говорят: "Ну, когда же, ну что же?". Четыре месяца он на посту. Как мы его выбрали в верховной Раде Украины, формируя команду и очищая старую, он работает четыре месяца. Так и есть: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Январь – пятый месяц. Поэтому еще есть у него запал", – заключил Зеленский.
Ранее украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что президент Владимир Зеленский допустил эпическую ошибку в разговоре с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
"16 января 2020 года - день, когда Зеленский потерял свой рейтинг навсегда. Он никогда не будет 72% или 62%, это уже будут натянутые цифры... Сошлись плохо звезды.. Вот они для него хорошо сошлись и было доверие. А наш народ - надо было выполнить несколько обещаний. Посадки? Нет. Экономика? Ведь только благодаря пирамиде ОВГЗ... Владимир Зеленский усугубил ситуацию, оставив Гончарука на месте", - объяснил телеведущий свою точку зрения.
Напомним, Пальчевский громко высказался о заявлении Зеленского об антисемитизме.
Как сообщала Politeka, Пальчевский дал совет Зеленскому, как поступить с рынком земли.
Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.