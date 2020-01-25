У премьер-министра Украины Алексея Гончарука еще есть запал и он нужен нашей стране

Как передает Politeka.net, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал интервью "9 каналу". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца )

По его словам, Гончарук - "хорошая машина".

"Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обговорили, нюансы, он должен их изменить. Он устанет – он пойдет. Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат", – считает президент.

Кроме того, он считает, что пока рано судить о результатах Гончарука на посту премьера.

"Все говорят: "Ну, когда же, ну что же?". Четыре месяца он на посту. Как мы его выбрали в верховной Раде Украины, формируя команду и очищая старую, он работает четыре месяца. Так и есть: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Январь – пятый месяц. Поэтому еще есть у него запал", – заключил Зеленский.

Ранее украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что президент Владимир Зеленский допустил эпическую ошибку в разговоре с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Владимир Зеленский, Алексей Гончарук

"16 января 2020 года - день, когда Зеленский потерял свой рейтинг навсегда. Он никогда не будет 72% или 62%, это уже будут натянутые цифры... Сошлись плохо звезды.. Вот они для него хорошо сошлись и было доверие. А наш народ - надо было выполнить несколько обещаний. Посадки? Нет. Экономика? Ведь только благодаря пирамиде ОВГЗ... Владимир Зеленский усугубил ситуацию, оставив Гончарука на месте", - объяснил телеведущий свою точку зрения.

Напомним, Пальчевский громко высказался о заявлении Зеленского об антисемитизме.

Как сообщала Politeka, Пальчевский дал совет Зеленскому, как поступить с рынком земли.

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.

 



 