У премьер-министра Украины Алексея Гончарука еще есть запал и он нужен нашей стране

Как передает Politeka.net, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал интервью "9 каналу". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца )

По его словам, Гончарук - "хорошая машина".

"Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обговорили, нюансы, он должен их изменить. Он устанет – он пойдет. Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат", – считает президент.

Кроме того, он считает, что пока рано судить о результатах Гончарука на посту премьера.