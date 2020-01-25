Премьер может уйти, если не справится с задачами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему еще не уволен премьер Алексей Гончарук

Зеленский поговорил с израильскими журналистами. Он отметил, что решил оставить Гончарука, так как премьер нужен Украине. Об этом пишет Politeka со ссылкой на израильские СМИ.

"Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", – отметил Зеленский.

Также глава Украины добавил, что если Гончарук не сможет справиться со своими обязанностями, то вынужден будет уйти в отставку. Но премьер пока работает только пятый месяц.

"Он устанет – он пойдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат. Ведь на самом деле это время бежит в Украине очень быстро. Он работает четыре месяца, пошел пятый, запал у него есть", – заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский принял решение о выдвижении на второй срок, появилось заявление.

Зеленский поговорил с израильскими журналистами. Он отметил, что после завершения первого срока желает передать страну другому человеку.

Также Зеленский решил ответить на вопрос, будет ли повторен успех персонажа со Слуги народа:

«Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины — это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция», — заявил президент.

Сообщалось, что Гончарук уйдет в отставку, названы сроки.

Правительство Алексея Гончарука, равно как и самого премьера, обязательно отправят в отставку. Такой прогноз сделал украинский политолог Кирилл Молчанов.

По мнению Молчанова, отставка произойдет не сейчас, а ближе к осени, скорее всего - непосредственно перед местными выборами. Политолог объяснил, что сперва этот Кабмин должен протащить на себе все непопулярные вещи.

Напомним, встрече Зеленского с Путиным быть, у президента приоткрыли тайну

А еще Politeka писала, что Лукашенко переплюнул Путина и обратился к Зеленскому

Также Politeka сообщала, что Гончарук будет уволен в этом году, президент сделал заявление



