Американський віце-адмірал, командувач Другим флотом США Ендрю Льюїс заявив про те, що більше не розглядає східне узбережжя Сполучених Штатів в якості безпечного «притулку» для своїх кораблів і підводних човнів

Це є результатом зростання активності російських підводних човнів в Атлантичному океані, включаючи розгортання більш досконалих типів, які можуть успішніше обходити виявлення, передає Politeka.net з посиланням на зарубіжне видання The Drive. Про це Льюїс повідомив під час виступу на заході, організованому 4 лютого Військово-морським інститутом США і Центром стратегічних і міжнародних досліджень.

За словами Льюїса, якщо до недавнього часу американські моряки могли відправлятися в плавання, вважаючи, що знаходяться в безпеці, покинувши військово-морську базу Норфолк, то в останні дні ситуація кардинально змінилася.

«Наші кораблі більше не можуть чекати, що вони будуть діяти в безпечному притулок на Східному узбережжі або будуть безперешкодно перетинати Атлантику, щоб діяти в іншому місці», - зазначив Льюїс.

Військово-морська база Норфолк

«Ми бачили постійно зростаюче число російських підводних човнів, розміщених в Атлантиці, і ці підводні човни володіють більшою здатністю, ніж коли-небудь, розгортатися протягом більш тривалих періодів часу з більш смертоносними системами зброї, - продовжив Льюїс. - У наших моряків складається думка, що вони більше не в безпеці і чекають, що будуть працювати поруч з нашими конкурентами».

Льюїс не надав якихось конкретних відомостей про загальну кількість російських підводних човнів, які, на думку військових, патрулюють Атлантику.

Раніше ми повідомляли, США завершили військовий проект, який дозволить убезпечити країну від російського ядерної зброї малої потужності. А саме, за словами міністра оборони США Джона Руда, американці оснастили балістичні ракети підводних човнів атомного ракетного базування (ПЛАРБ) новими ядерними боєголовками малої потужності.

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