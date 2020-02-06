Під час обговорення законопроекту про ринок землі Юлії Тимошенко дісталося зауваження від спікера Дмитра Разумкова

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відчитав депутатів, які заблокували призидію під час розгляду суперечливого земельного закону у другому читанні. Дісталося від спікера навіть "ветерану" української політики Юлиии Тимошенко, яка "захопила" його місце в президії Ради, пише Politeka.net.

Разумков зазначив, що була домовленість, що засідання триватиме до восьми годин вечора і ніхто не буде блокувати президію.

"Така демократія - не демократія! Не парламентаризм займати місце іншого, якщо воно не ваше", - присоромив Разумков Юлію Тимошенко та її соратників.

Варто відзначити, що говорити голові Ради довелося з трибуни. Він також заявив, що у зв'язку з неможливістю зайняти своє місце, засідання буде вести віце-спікер Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, що у Верховній Раді 6 лютого почалось слухання закону про ринок землі у другому читанні. Засідання в четвер почалося блокуванням трибуни, де особливо відзначилася Юлія Тимошенко. Вона настільки активно намагалася забрати мікрофон у Разумкова, що поранила палець. На фото видно, що з пальця політика ллється струмочок крові.

Варто також додати, що за свої витівки Тимошенко може відповісти. У кулуарах Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пригрозив, що за нанесення збитку майну Ради Тимошенко загрожує штраф.

"Інакше її чекає кримінальна відповідальність. Я буду наполягати на тому, щоб вона такою відшкодувала шкоду", - сказав він.

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