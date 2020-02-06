"Відразу видно: людина все турбується про народ"

Голову Митної служби України Максима Нефьодова помітили на «порно-шоу» в одному з київських клубів

Один з топ-чиновників України засвітився на вельми сумнівному заході. Відповідне відео опублікувала «Страна» (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Як повідомляє видання, Нефьодов навідався в київський клуб Queen і взяв участь в одній із закритих вечірок.

На опублікованому відео головний український митник розслабляється в компанії напіводягнених дівчат в еротичних масках, які щосили звиваються навколо нього в досить недвозначних позах.

Відомо, що дія відбувалася в «таємній кімнаті» клубу, на вечірці De Sad, де проходить традиційне «порно-шоу». Туди потрапляють тільки за списками, сформованими заздалегідь. Відомо, що часто в клубі влаштовують вечірки в стилі БДСМ, на які всі приходять в латексі.

При цьому сам Нефьодов відмовився коментувати скандальне відео.

Журналісти також знайшли подробиці про одну із недавніх вечірок De Sad, яка пройшла 31 січня.

Також спливли вкрай цікаві відгуки від відвідувачів подібних шоу:

«Secret Room в ресторані Queen це щось! Порно шоу, гори кокаїну і багато дівчат легкої поведінки. Всім рекомендую».

Українці тут же почали обговорювати відео з участю Нефьодова в мережі.

«Партія відмаже! Як говорив Шкіряк- "посмердите і заспокоїтесь"», «Ну хоч не серед мужиків. Просто зайшов обговорити нові митні збори. Відразу видно людина все про народ турбується», «Слуга народу, проводить зустріч зі своїм електоратом! чекаємо легалізацію проституції», «Елітну собаку продав, гроші з'явилися, ось і відтягується по повній», «Уявляю, як він каже цій телиці: - Панночко! Ви затримані! Відкрийте багажник!!!» «Щас вони його навчать у цій ванні бабки відмивати. Вчіться, як треба служити народові», «З моменту виходу топа зашкварів 2020 минуло 20 годин. Дійсно турборежим», «Боже мій, ця партія пробила всі мислимі і немислимі днища. І здається не збирається зупинятися», - пишуть люди в коментарях.

Варто відзначити, що голова митниці не так давно одружився. Його дружина Яна Калмикова працює в «Метінвест холдингу», який відноситься до структур олігарха Ріната Ахметова.

Нагадаємо, нардеп Холодов тицьнув Нефьодова носом у мільйонні збитки від митниці.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк назвав, хто може замінити Гончарука та Нефьодова: "Люди Порошенка проти Квартал 95".

Також Politeka писала, що паніка на митниці, в команді Зеленського прийняли жорстке рішення.