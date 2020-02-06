Голова Митної служби України Максим Нефьодов прокоментував скандал зі своєю появою на еротичному шоу в одному з клубів Києва

Нефьодов привернув до себе увагу українців після того, як в мережу злили відео, на якому він розважається в компанії напівголих танцівниць на закритій вечірці в київському клубі. З'ясувати подробиці інциденту вирішив відомий пранкер Джокер. Він поділився скріншотами листування з чиновником у своєму Telegram-каналі.

Джокер написав Нефьодову від імені заступника голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчука. Він поцікавився у чиновника, що за відео у всіх на слуху і яку позицію на тлі цього скандалу слід зайняти фракції.

«Вибач, а в чому саме скандал? Це просто нічний клуб, дівчата PJ, не оголені, я нічого жахливого не роблю», - відповів Нефьодов.

У свою чергу, пранкер звернув увагу на те, що клуб, в якому відбувалася дія, належить російським бізнесменам.

«Нічний клуб, що належить російським бізнесменам, вечірка De Sad, "еротичне шоу". Але Нефьодов не бачить в цьому нічого страшного. Згоден, гендерний принцип дотримано. Дівич-вечір вдався», - написав він у своїй публікації.

У свою чергу, в «Слузі народу» вже заговорили про можливе звільнення головного митника. Про це в коментарі «Страні» розповів депутат профільного Комітету Ради Олексій Устенко.

Він розповів про те, що 6 лютого Нефьодов провів зустріч Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, а буквально через хвилину після її закінчення у мережі з'явилося відео розваг голови Митної служби.

Устенко вважає, що після такого Нефьодов не повинен залишатися на своєму посту.

«Він повинен бути звільнений. Контрабанда на митниці, весь північ України курить білоруські цигарки, нічого не змінюється. На зустріч з Комітетом Нефьодов приніс якісь незрозумілі слайди... А це відео, яке опублікувала "Країна", з Нефьодовим - це ненормально і аморально», - заявив депутат.

Нагадаємо, опублікованому відео головний український митник розслабляється в компанії напіводягнених дівчат в еротичних масках, які щосили звиваються навколо нього в досить недвозначних позах.

Нагадаємо, "клубничку" з Нефьодовим злили в мережу, переплюнув навіть Ківу.

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