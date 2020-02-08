Жартівливий трейлер української комедії "Наші котики" змусив понервувати топ-пропагандистів Кремля

Бурхливе обговорення української картини відбулося в ефірі пропагандистського ток-шоу на каналі Росія 1, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Перед показом ролика Ольга Скабєєва обурилася тематикою фільму "Наші котики".

"Що нам робити, якщо вона нині така ця Україна?" – задалася пропагандистка питанням і показала жартівливий трейлер, в якому нібито знімаються зірки Голлівуду.

По закінченню трейлера її істерику підтримав скандальний Володимир Жириновський. Після побаченого його охопила паніка і він перейшов до прямих закликів знищити Україну.

"Скомандувати – дранг нах Остен (ньому. Drang nach Osten, "Натиск на Схід" – кліше, що з'явилося в XIX столітті в націоналістичних дискусіях)! Всіх знищити! Напалмом всіх спалити, бл*дь, щоб ні Києва, ні Львова – нічого не було!" – вибухнув Жириновський погрозами в ефірі федерального телеканалу.

Така реакція у топ-пропагандистів Кремля викликала сміх серед українців.

"Ого Жиріка вштирило", "Це успіх!", "Я думала, що вони вже забули про нас", "Скільки років Жириновському? Вже скоро до Кобзону?", "Це можна дивитися на повторі", "Спасибі Жириновському за відмінну рекламу", "Як же їх розриває...", "Мета досягнута. Перд*ки згоріли в радіоактивний попіл", - жартують вони в коментарях під опублікованим відеороликом.

Наші Котики наробили галасу ⚡ШОК⚡СЕНСАЦІЯ⚡ Наші Котики наробили галасу! Хороше кіно знімають не лише в Голлівуді 😼 Gepostet von Наші Котики / Lethal Kittens am Donnerstag, 6. Februar 2020

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Жириновський запропонував Володимиру Путіну відновити СРСР. Несамовитий політик заявив, що кардинальне вирішення всіх проблем полягає в переділі світу, в тому числі у зміні меж і фінансової системи.

"Я багато разів говорив: Північна Америка нехай займається Південною Америкою, Євросоюз - Африкою, у нас - Східна Європа та південні сусіди - Туреччина, Іран і Афганістан. Китай нехай в Азії домовляється з Індією, Японією і так далі", - поділився своїми маячними фантазіями одіозний російський депутат.

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.