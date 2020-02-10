Стало відомо, чому дружина президента України Олена Зеленська з'явилася на прийомі у Папи Римського в траурному вбранні

Після того, як фото з Ватикану облетіли мережу, українці стали обговорювати дивний наряд Олени Зеленської на зустрічі з понтифіком. Люди вважали, що наряд першої леді був занадто жалобним і вгадували, з чим пов'язаний цей траур.

Однак, як з'ясували журналісти, справа зовсім не в позиції Олени Зеленської, а в дрес-коді й традиціях Ватикану. Згідно з ним, жінки повинні приходити на зустріч з Папою Римським в чорному платті з чорним мереживом (мантілью) на голові. Цей наряд символізує траур за втратою світської влади Папою Римським.

Зазначимо, що більшість жінок, які були удостоєні аудієнції у Папи, одягалися саме так. У чорному вбранні Ватикан відвідувала дружина президента США Меланія Трамп, дружина канадського прем'єра Джастіна Трюдо, а також дружина екс-президента США Барака Обами Мішель. По суті, наряд Зеленської був таким же, як у дружини Порошенка під час її візиту до Ватикану. Марина Порошенко теж була одягнена в чорну сукню, а її голова була вкрита чорною хусткою.

Додамо, що не всі жінки відвідують Ватикан в чорному. Деяким дозволено одягати білий наряд – такого ж кольору, як у Папи Римського. В білі вбрання дозволено одягатися католицьким королевам, дружинам і вдовам католицьких монархів. Це своєрідний звичай Ватикану, який навіть має свою назву – «привілей білого».

На даний момент у світі є всього сім жінок, які можуть зустрітися з Папою Римським, одягнувши біле вбрання. Серед них княгиня Монако Шарлін, королева-консорт Іспанії донья Софія Грецька і Данська, принцеса Марина з Неаполя та інші.

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