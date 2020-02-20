Кабмін Гончарука настільки непрофесійний, що навіть не намагається імітувати свою роботу

Як передає Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він прокоментував нову скандальну заяву міністра економіки Тимофія Мілованова, який оголосив, що Україні на те, щоб наздогнати по економічному розвитку Білорусь знадобиться 100 мільярдів доларів і 50 років.

«Ми з вами опинилися у становищі, коли чиновники навіть не імітують свою роботу. Ось їм просто по**р на все…У нас в Кабінеті міністрів немає жодної людини, яка керувала би заводом чи фабрикою. Яка розуміє, що таке промисловий цикл. Яка бачила реальний сектор економіки. Ось просто подивіться на їх біографії. Милованов. Все життя якийсь бізнес-коуч. Вивчав теорію ігор та інституційний дизайн», - обурився ведучий.

Він також навів у приклад інших міністрів. Так, 36-річний міністр енергетики Олексій Оржель, за словами Лесєва, до цього був дрібним чиновником і абстрактним «експертом»; міністр інфраструктури Владислав Криклій «перекладав папірці в банку», а потім був радником у Арсена Авакова; а міністр освіти і науки Ганна Новосад не має досвіду роботи в системі освіти.

Ведучий також нагадав, що всіма цими міністрами керує Олексій Гончарук.

«Профан в економіці, людина з масовки, персонаж, який ніколи і ніде толком не працював. Який не розуміє, чому зміцнюється або падає гривня. Ось що ви очікуєте від такого?..Це сарана, яка навіть красти не вміє красиво. Тому і малюють собі гігантські зарплати і премії», - вважає Лесєв.

При цьому він визнав, що частково за це несуть відповідальність і українці, які не дивлячись проголосували за «Слугу народу», бажаючи помститися минулій владі.

«І що ж тепер робити? Але вже точно не бігти звідси. Це наша земля, ми тут народилися…А раз так, то чекаємо місцевих виборів. І повертаємо на них країну українцям. Поки тільки на рівні областей, міст і районів. Але це вже не мало», - підсумував ведучий.

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