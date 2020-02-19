Раскрыты детали скандала с отчетом Кабмина о проделанной работе, за который Алексей Гончарук заплатил из бюджета 85 тысяч гривен

Ранее внимание общественности привлек странный отчет «Топ 100 достижений», за который, как выяснилось, премьер-министр заплатил из госбюджета 84 тысяч гривен частной фирме. Директор фирмы Анастасия Магонова прокомментировала этот инцидент, попытавшись оправдать такую стоимость отчета. По ее мнению цифра оправдана, ведь работать над созданием отчета было нелегко: фирма трудилась целыми сутками.

«Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это, ох уже поверьте, не один день», - написала она на своей странице в Фейсбук.

При этом в конце поста Магонова послала всех недовольных «нах…».

Отметим, что тот самый отчет представляет собой ни что иное, как презентацию в виде слайдов. В ней перечислены «100 достижений правительства» за прошлый год. Среди них были такие пункты, как запуск программы "Доступные кредиты 5-7-9%", анбадлинг Нафтогаза, уменьшение цены на газ для населения и электронная перепись населения. Интересно, что после скандала презентация пропала со специально созданного сайта Кабмина.

Этот скандал прокомментировал в своем Телеграм-канале украинский политолог Юрий Романенко. Он подчеркнул, что эта выходка отлично иллюстрирует уровень «менеджмента» команды Гончарука.

«80 тыс гривен за оформление никакого отчета Уряда Гончарука - это прекрасная иллюстрация уровня "менеджмента" этих ребят. Все отдать на аутсорс и получать большие зарплаты, потому что сами даже отчет не способны нарисовать. Прямую ответственность за это несет Зеленский, что подобрал этих оленей и делает вид, что он в домике», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что происходящее очень напоминает «стиль Порошенко». В то же время, Романенко уверен, что украинцам удастся «достать» Зеленского.

«По ходу не Зеленский стал выроком Порошенко, а стиль Порошенко станет выроком Зеленскому», - заметил политолог.

Напомним, Романенко разнес в пух и прах Гончарука: «Вот поэтому люди уезжают из Украины».

Как сообщала Politeka, Гончарук полез к украинцам с новой работой и получил по зубам.

Также Politeka писала, что размер алиментов в Украине резко изменится: у Гончарука раскрыли новые суммы.