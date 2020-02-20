Зеленский получил меньше за январь, чем экс-глава ОП

Опубликованы зарплаты президента Владимира Зеленского и экс-главы Офиса президента Андрея Богдана за январь

Как выяснилось, Зеленский получил 28 тысяч гривен за январь. После уплаты налогов ему выдали на руки 22 540 гривен. Андрей Богдан получил 33 435 гривен. На руки у него вышло 26 915. Об этом сообщает 24-й канал.

Интересно, что при начислении зарплаты Зеленскому не начисляют никаких надбавок и премий.

Ранее мы сообщали, что Андрей Богдан после увольнения с поста главы Офиса президента Украины вовсю развлекается на Сейшелах.

Политик ранее уже делился с украинцами фотографиями со своего отпуска на райском курорте на своей странице в Фейсбук. Однако, как выяснилось, даже в таком прекрасном месте у Богдана возникли проблемы. Об этом он рассказал в своем новом посте.

«Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукотища... Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие», - написал политик.

Его пост не мог не вызвать бурного обсуждения в комментариях. Однако, позже выяснилось, что Богдан свою проблему решить так и не смог.

«В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и умственно страшненькие», - написал Богдан.

Сообщалось, что уход Андрея Богдана с поста главы Офиса президента оставил Владимиру Зеленскому и новому руководителю ОП Андрею Ермаку серьезные проблемы в форме законов, которые готовила команда Богдана.

Речь идет о злосчастном законе «О медиа», который в случае принятия Верховной Радой уничтожит свободу слова в Украине. Юрий Романенко вместе с журналистом Сергеем Лямцем проанализировали, что подготовил Александр Ткаченко и замглавы ОП Кирилл Тимошенко для украинцев и чем это чревато для медиа-рынка и не только.

Напомним, какую "бомбу" оставил Богдан Ермаку и Зеленскому перед отставкой

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