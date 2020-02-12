Команда президента Владимира Зеленского, во многом благодаря экс-главе ОП Андрею Богдану, провалила систему коммуникации между властью и народом

Известный украинский журналист Сергей Лямец на YouTube-канале политолога Юрия Романенко раскритиковал законопроекты о дезинформации и медиа, передает Politeka.net.

Лямец отметил, что, по его информации, идею о том, чтобы закрутить гайки СМИ, Зеленскому подал бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместитель Кирилл Тимошенко.

"То есть эти двое людей пришли к президенту, и в каком-то смысле навязали ему свою точку зрения, что вот если сейчас мы закрутим гайки в СМИ, то нам легче будет работать, все будут говорить о президенте хорошо, все будут говорить только правду, которую хочет слышать Офис президента... И... я уверен, что глубоко не понимая вопрос, Зеленский сказал "окей", - отметил журналист.

Лямец объяснил, почему именно Зеленский, "которого любят 60% населения, а не его предшественники Петр Порошенко, Виктор Янукович, которого все ругали, потянулся рукой к рычагу, который закручивает гайки на рынке медиа.

По мнению журналиста, загвоздка в том, что Зеленский - шоумен, а не медийщик, и привык "вещать в одну сторону", получая в ответ лишь аплодисменты.

"Зеленский, Тимошенко (его окружение) - на самом деле не медийщики... А шоумены, и их шоу просто транслировалось через медиа-каналы. Поэтому с одной стороны они состоялись благодаря свободе слова, а с другой строны они не понимают, что это произошло благодаря свободе слова. Они понимают, что был канал, на котором выходило их шоу, и вот именно их шоу и приносило успех... Они привыкли вещать в одну сторону, и они привыкли слышать, что там им аплодируют. И тут тебе на: они начинают вещать в одну сторону, а вдруг оттуда несутся приколы, мемы, шаржи, иногда оскорбления, проклятия, то есть то, к чему привыкли профессиональные политики", - прокомментировал Лямец.

Журналист раскритиковал скандальные законопроекты министра культуры Владимира Бородянского о дезинформации и нардепа Александра Ткаченко "О медиа", раскрыв, что они на самом деле представляют из себя.

"Сейчас стоит задача у разработчиков вот этих двух законов взять под контроль абсолютно все. Как они это будут делать? Они поняли, что не нужно бороться отдельно, к примеру, с Юрием Романенко, Александром Дубинским, Анатолием Шарием... не нужно бороться ни с кем, нужно просто сосредоточиться на каналах медиа, через которые они выходят, - поделился Лямец, - Рекламные щиты - это уже медиа по-новому закону, или ваша личная Фейсбук-страница - это уже медиа... то есть не вся соцсеть, а ваша страничка. То есть, если какой-то пост собрал сто "лайков", - это уже медиа. И означает, что государство уже может регулировать и даже применять санкции - закрывать, требовать менять информацию, удалять то, что не нравится... и самое главное, государство будер регулировать "кто хороший, а кто нет", какое медиа правильное, а какое неправильное".

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