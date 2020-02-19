Намерения украинского президента Владимира Зеленского достичь мира на Донбассе терпят крах и виной этому – кулуарные игры в Кремле

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, передает Politeka.

По его словам, совпадение мирового геополитического и геоэкономического кризисов делает поведение путинской России, страдающей от санкций, все более агрессивным и непредсказуемым, особенно для соседей - Белоруссии, Украины, Казахстана.

Сейчас Кремль, с одной стороны, требует уступок в Донбассе от Киева и все сильнее давит на президента Украины. С другой стороны же пытается ослабить его власть и авторитет внутри Украины, дискредитирует Зеленского и его политику всеми возможными средствами, лишая его возможности выполнить взятые на себя договоренности с Кремлем как публичные в Париже, так и не публичные в Омане.

«Миротворческая стратегия Зеленского подвергается как ожесточенной критике внутри Украины за ее податливость Москве, так и жесткому давлению Кремля за ее медлительность», – подчеркивает Небоженко.

В качестве примера автор приводит Мюнхенскую конференцию, где Украина показала неготовность противостоять давлению России и Запада, которые требуют от нашего государства уступок в вопросе Донбасса, взамен только шантажируя, как Россия, или же обещая неопределенную экономическую помощь в будущем.

Еще больше запутывает донбасский военно-политический узел ожесточенный конфликт Суркова и Козака. Они бьются за контроль над украинским направлением внешней политики Кремля. На кону – теплое место возле Путина после конституционной реформы.

Ранее мы писали о том, что украинский журналист Роман Цимбалюк предупредил Зеленского о том, что политика обещаний, которую президент продолжает после выборов, ни к чему хорошему не приведет. Пацифизм, исповедуемый главой воюющего государства, может обернуться тем, что в конце концов Кремль добьется того, о чем мечтает: бросить Украину в пучину хаоса и со временем назначить для нее президента уже в Москве.

Напомним, Зеленского атаковали прямо в больнице, кадры позора попали в сеть.

Как сообщала Politeka, Майдан разгорелся под окнами Зеленского: украинцы восстали против путинских законов.

Также Politeka писала, что у Зеленского поразили заявлением по Донбассу: «Надо еще разобраться, кто начал...».