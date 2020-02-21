Стало известно, в каком формате будет проведен следующий обмен пленными с Россией

Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает Голос Америки.

По его словам, в рамках следующего обмена Кремль передаст Украине 200 пленных. И это станет завершением процесса обмена по принципу «всех на всех».

«Сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек», — утверждает Пристайко.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его мнению, окончательно исчерпали себя.

В ближайшем будущем, как прогнозирует Вадим Пристайко, будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов, ведь сегодня некоторые пункты Минских соглашений попросту нереально реализовать.

«Сейчас 20-й — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ (Минские соглашения) не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», — объяснил Пристайко.

Подытоживая, министр также добавил, что Украина в данный момент работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что «Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен».

Ранее мы рассказывали о том, что наихудшие опасения по Донбассу сбываются. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, руководить Донбассом после выборов могут те же самые люди, которые выполняли аналогичные функции при оккупационной власти.

По его словам, официальный Киев заинтересован в том, чтобы избежать легализации любого, кто находится по ту сторону линии разграничения.

"Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали", – резюмировал Пристайко, акцентировав внимание на невозможности назначения глав органов местного самоуправления из Киева.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

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