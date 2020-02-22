Заява ОП не була різкою, але досить чітко дає зрозуміти "що до чого"

Володимир Путін раніше висловив думку про те, що Україна і Росія "єдиний народ", який може стати «глобальним конкурентом для Європи», але у Володимира Зеленського оцінили реальний стан речей і відповіли на геополітичні «теорії» глави Кремля

Про це йдеться в заяві ОП України, яку цитує «The Washington Examiner».

Так в Офісі президента Володимира Зеленського відповіли на висловлювання президента РФ Володимира Путіна про українсько-російські відносини і їх можливі подальші перспективи:

«Ці стосунки повинні бути засновані на відносинах людей, які живуть, працюють, створюють і прагнуть до миру по обидві сторони кордону», - йдеться в заяві. Нагадаємо, Путін висловився на предмет економічного, соціального і, зрозуміло, геополітичного потенціалу, наявних «спільних точок дотику» України і РФ, країни, на думку глави Кремля могли б стати «глобальним конкурентом для Європи».

Володимир Путін у своїх заявах висловив також припущення про те, що Київ і Москву навмисно «розтягують» тому як в Європі, нібито, розуміють «разом Україна і РФ можуть скласти їй конкуренцію». Раніше Володимир Путін заявив, що «можливе співробітництво РФ і України невигідно багатьом країнам»:

«Будь-яке об'єднання Росії і України, їх можливостей і конкурентних переваг - це створення конкурента, глобального конкурента в Європі і в світі. Ніхто цього не хоче, тому будуть робити все, щоб нас розтягувати», - йдеться в заяві глави Кремля.

Нагадаємо, як ми повідомляли, президент Росії Володимир Путін заявив, що українців треба називати «укрАїнцями».

Таку заяву президент зробив під час розмови з журналістом ТАСС Андрієм Ванденком для проекту "20 питань Володимиру Путіну".

Він почав розповідати, що «укрАїнцями називали людей, які…». Ведучий перебив президента, щоб поправити наголос.

«УкраЇнцями», - зазначив Ванденко.

«Ні. УкрАїнцями називали людей, які жили на рубежах російської держави», - заявив Путін.

Нагадаємо, що Путін налякав вчених своєю новою зовнішністю: «У діда лице попливло».

Як повідомляла Politeka, двійник Путіна розгнівав росіян безглуздою витівкою: «Собака».

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