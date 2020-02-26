Володимир Зеленський посварився з Дмитром Разумковим і порадив йому звільнятися, якщо тому щось не подобається

Про це розповіла «Українська правда» з посиланням на власні джерела. Повідомляється, що у спікера Верховної Ради відбулася розмова з президентом, в якій Разумков заявив, що не хоче брати на себе негатив від скандалів нардепів.

Спікер підкреслив, що не хотів би, щоб його ім'я асоціювалося зі скандалами, в які регулярно потрапляють «слуги народу». Разумков вважає, що в таких історіях більш активну позицію має займати керівництво партії.

Варто відзначити, що Зеленському такі скарги не сподобалися. За словами джерела, президент дав спікеру ВР зрозуміти, що якщо йому щось не подобається, він може звільнити своє місце.

У відповідь Разумков заявив президенту, що якщо тому щось не подобається в роботі Ради він може поставити на голосування пропозицію про зняття Разумкова з посади.

Варто зазначити, що під час виборчої кампанії саме Разумков був основним публічним спікером Зе! Команди. Згодом він очолив і виборчий список партії і зайняв головне крісло в парламенті.

Певно, скандали за участі «слуг народу» вже давно хвилюють Разумкова. Так, до цього ми писали про те, що спікер відчитав депутатів за їх поведінка в будівлі парламенту.

Нардепи отримали догану за свою поведінку в Раді від Разумкова. Спікер звернув увагу, що народні депутати на роботі постійно відволікаються на сторонні заняття і це обурює виборців.

"Я думаю, що і ви про це чуєте, що людям іноді незрозуміла поведінка народних депутатів, яке вони спостерігають у сесійній залі. І щодо кави, і щодо їжі, і щодо того, що народні депутати досить часто займаються своїми власними справами, то в телефонах, то ще щось", - зазначив голова Ради.

Разумков розповів, що не так давно підійшла до нього вчителька, яка обурилася поведінкою депутатів, так як у неї немає часу на інші справи, а у нардепів, виходить, є.

Нагадаємо, присоромлений Разумков розповів «Слугам», що про них думають українці.

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