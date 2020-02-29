Депутат підкреслив, що це дуже небезпечно

Нардеп Сергій Шахов показав масштаби екологічного лиха в Сєвєродонецьку, де місцевий хімзавод викидає в атмосферу тонни шкідливих речовин

Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Фейсбук Шахов опублікував відео, на якому можна побачити, як з труби заводу «Азот» в небо виривається величезний стовп полум'я (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Подивіться, як нас вітає місто Сєвєродонецьк – піонерським таким полум'ям. Це сєвєродонецький «Азот». Про які можна говорити коронавіруси, коли прямо зараз нас труять?», - поцікавився депутат.

За його словами, від викиду шкідливих речовин страждає не тільки сам Сєвєродонецьк, але і прилеглі міста: Попасна, Рубіжне та Лисичанськ.

Нардеп назвав такий неприхований викид хімікатів в повітря злочином.

«Тут твориться нині практично техногенна катастрофа, через яку онкологією хворіють люди, вмирають кожен день в нашій країні!...Це практично сьогодні знищення українського народу», - заявив Шахов.

Він закликав відповідальні структури розібратися в тому, що викидає в атмосферу завод.

До цього Шахов заявляв, що сьогодні в Україні депутат – це як бабай, яким лякають дітей.

Таку заяву він зробив, виступаючи в сесійній залі Верховної Ради. Про те, що українці прирівнюють депутатів до бабаїв він почув від виборців у своєму окрузі.

«Серце обливається кров'ю. 28 років грабується держава. На кожній зустрічі мені кажуть, щоб люстра впала – була б народна люстрація. Пограбовані всі підприємства. Досі міністри, яких обирали в цьому ж залі монобольшинством, нараховують собі мільярди гривень», - народний депутат.

При цьому Шахов звернув увагу на те, 1,2 млрд гривень не отримали сьогодні шахтарі.

При цьому він додав, що сьогодні в Україні кричуща ситуація склалася не тільки з промисловими підприємствами.

«Давайте подивимося, що робиться з медициною, з газом, з освітою. Повністю все знищується. Якісь коефіцієнти на газ нараховані. Сьогодні мені дали відповідь, що незаконно були нараховані коефіцієнти на газ. Хто буде відповідати перед людьми?», - зазначив нардеп.

Экологическая катастрофа в прямом эфире! Прямо сейчас в атмосферу выбрасываются тонны вредных веществ на химзаводе "Азот". Каждую секунду промедления они отравляют ВСЮ Луганскую область. Я призываю представителей всех силовых структур немедленно приехать на место событий. И объяснить северодончанам, кто за этим стоит. Gepostet von Сергій Шахов am Samstag, 29. Februar 2020

Нагадаємо, Шахов жорстко поставив нардепів на місце.

Як повідомляла Politeka, депутати взялися за голів транспортних підприємств: Сергій Шахов озвучив перші результати.

Також Politeka писала, що Шахов достукався до Зеленського, шахтарі отримають своє.