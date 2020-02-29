Нардеп Сергій Шахов показав масштаби екологічного лиха в Сєвєродонецьку, де місцевий хімзавод викидає в атмосферу тонни шкідливих речовин
Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Фейсбук Шахов опублікував відео, на якому можна побачити, як з труби заводу «Азот» в небо виривається величезний стовп полум'я (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).
«Подивіться, як нас вітає місто Сєвєродонецьк – піонерським таким полум'ям. Це сєвєродонецький «Азот». Про які можна говорити коронавіруси, коли прямо зараз нас труять?», - поцікавився депутат.
За його словами, від викиду шкідливих речовин страждає не тільки сам Сєвєродонецьк, але і прилеглі міста: Попасна, Рубіжне та Лисичанськ.
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Нардеп назвав такий неприхований викид хімікатів в повітря злочином.
«Тут твориться нині практично техногенна катастрофа, через яку онкологією хворіють люди, вмирають кожен день в нашій країні!...Це практично сьогодні знищення українського народу», - заявив Шахов.
Він закликав відповідальні структури розібратися в тому, що викидає в атмосферу завод.
До цього Шахов заявляв, що сьогодні в Україні депутат – це як бабай, яким лякають дітей.
Таку заяву він зробив, виступаючи в сесійній залі Верховної Ради. Про те, що українці прирівнюють депутатів до бабаїв він почув від виборців у своєму окрузі.
«Серце обливається кров'ю. 28 років грабується держава. На кожній зустрічі мені кажуть, щоб люстра впала – була б народна люстрація. Пограбовані всі підприємства. Досі міністри, яких обирали в цьому ж залі монобольшинством, нараховують собі мільярди гривень», - народний депутат.
При цьому Шахов звернув увагу на те, 1,2 млрд гривень не отримали сьогодні шахтарі.
При цьому він додав, що сьогодні в Україні кричуща ситуація склалася не тільки з промисловими підприємствами.
«Давайте подивимося, що робиться з медициною, з газом, з освітою. Повністю все знищується. Якісь коефіцієнти на газ нараховані. Сьогодні мені дали відповідь, що незаконно були нараховані коефіцієнти на газ. Хто буде відповідати перед людьми?», - зазначив нардеп.
Нагадаємо, Шахов жорстко поставив нардепів на місце.
Як повідомляла Politeka, депутати взялися за голів транспортних підприємств: Сергій Шахов озвучив перші результати.
Також Politeka писала, що Шахов достукався до Зеленського, шахтарі отримають своє.