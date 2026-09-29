Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області виплачують автоматично за досягненням віку: після 70 років до пенсії щомісяця додають від 300 до 570 гривень, залежно від кількості років. У Пенсійному фонді України пояснили, кому і скільки належить додатково.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області нараховують автоматично — одразу після того, як людині виповнюється 70, 75 або 80 років. Пенсійний фонд України роз'яснив, які суми та кому саме виплачують на Вінниччині.

Розмір вікової надбавки залежить від того, скільки пенсіонеру років. Тим, кому виповнилося 80 років і більше, щомісяця додають до 570 гривень. Пенсіонерам віком від 75 до 80 років встановлюють надбавку до 456 гривень, а тим, кому від 70 до 75 років, — до 300 гривень.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, ця щомісячна компенсаційна виплата встановлюється та виплачується з дати досягнення відповідного віку. Тобто жодних звернень і заяв писати не потрібно: гроші додають до пенсії автоматично, незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу та того, працює людина чи ні.

Окрім вікової надбавки, з 1 березня 2026 року діє ще одне правило. Якщо після всіх доплат загальний розмір пенсії не дотягує до мінімального рівня, Пенсійний фонд доплачує різницю. Для тих, кому за 80 років і хто має не менше 20 років стажу для жінок або 25 для чоловіків, мінімальна виплата становить 4 213 гривні.

Пенсіонерам від 70 до 80 років зі страховим стажем 30 або 35 років гарантують щонайменше 4 050 гривень. Тим, кому ще не виповнилося 70 років, але є такий самий стаж, — мінімум 3 725 гривень. Різницю до цих сум фонд також виплачує як доплату, яку надалі враховують під час перерахунків.

Хто отримує гроші автоматично

Головне, що варто знати пенсіонерам Вінницької області: подавати жодні документи для вікової надбавки не потрібно. Компенсаційну виплату в розмірі 300, 456 або 570 гривень Пенсійний фонд призначає сам — за даними, які вже є в його системі. Перевірити нараховану суму можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду або в будь-якому сервісному центрі ПФУ на Вінниччині.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: в ПФУ повідомили, хто може отримати надбавку до 40% прожиткового мінімуму.