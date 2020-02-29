Депутат подчеркнул, что это очень опасно

Нардеп Сергей Шахов показал масштабы экологического бедствия в Северодонецке, где местный химзавод выбрасывает в атмосферу тонны вредных веществ

Как сообщает Politeka, на своей странице в Фейсбук Шахов опубликовал видео, на котором можно увидеть, как из трубы завода «Азот» в небо вырывается огромный столб пламени (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Посмотрите, как нас приветствует город Северодонецк – пионерским таким пламенем. Это северодонецкий «Азот». О каких можно говорить коронавирусах, когда прямо сейчас нас травят?», - поинтересовался депутат.

По его словам, от выброса вредных веществ страдает не только сам Северодонецк, но и близлежащие города: Попасная, Рубежное и Лисичанск.

Нардеп назвал такой неприкрытый выброс химикатов в воздух преступлением.

«Здесь сейчас творится практически техногенная катастрофа, из-за которой онкологией болеют люди, умирают каждый день в нашей стране!...Это практически сегодня уничтожение украинского народа», - заявил Шахов.

Он призвал ответственные структуры разобраться в том, что выбрасывает в атмосферу завод.

До этого Шахов заявлял, что сегодня в Украине депутат – это как бабай, которым пугают детей.

Такое заявление он сделал, выступая в сессионном зале Верховной Рады. О том, что украинцы приравнивают депутатов к бабаям он услышал от избирателей в своем округе.

«Сердце обливается кровью. 28 лет грабится государство. На каждой встрече мне говорят, чтобы люстра упала – была бы народная люстрация. Ограблены все предприятия. До сих пор министры, которых выбирали в этом же зале монобольшинством, начисляют себе миллиарды гривен», - народный депутат.

При этом Шахов обратил внимание на то, 1,2 млрд гривен не получили сегодня шахтеры.

При этом он добавил, что сегодня в Украине вопиющая ситуация сложилась не только с промышленными предприятиями.

«Давайте посмотрим, что делается с медициной, с газом, с образованием. Полностью все уничтожается. Какие-то коэффициенты на газ начисленные. Сегодня мне дали ответ, что незаконно были начислены коэффициенты на газ. Кто будет отвечать перед людьми?», - отметил нардеп.

Экологическая катастрофа в прямом эфире! Прямо сейчас в атмосферу выбрасываются тонны вредных веществ на химзаводе "Азот". Каждую секунду промедления они отравляют ВСЮ Луганскую область. Я призываю представителей всех силовых структур немедленно приехать на место событий. И объяснить северодончанам, кто за этим стоит. Gepostet von Сергій Шахов am Samstag, 29. Februar 2020

Напомним, Шахов жестко поставил нардепов на место.

Как сообщала Politeka, депутаты взялись за глав транспортных предприятий: Сергей Шахов озвучил первые результаты.

Также Politeka писала, что Шахов достучался до Зеленского, шахтеры получат свое.