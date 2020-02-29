Нардеп Сергей Шахов показал масштабы экологического бедствия в Северодонецке, где местный химзавод выбрасывает в атмосферу тонны вредных веществ
Как сообщает Politeka, на своей странице в Фейсбук Шахов опубликовал видео, на котором можно увидеть, как из трубы завода «Азот» в небо вырывается огромный столб пламени (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
«Посмотрите, как нас приветствует город Северодонецк – пионерским таким пламенем. Это северодонецкий «Азот». О каких можно говорить коронавирусах, когда прямо сейчас нас травят?», - поинтересовался депутат.
По его словам, от выброса вредных веществ страдает не только сам Северодонецк, но и близлежащие города: Попасная, Рубежное и Лисичанск.
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Нардеп назвал такой неприкрытый выброс химикатов в воздух преступлением.
«Здесь сейчас творится практически техногенная катастрофа, из-за которой онкологией болеют люди, умирают каждый день в нашей стране!...Это практически сегодня уничтожение украинского народа», - заявил Шахов.
Он призвал ответственные структуры разобраться в том, что выбрасывает в атмосферу завод.
До этого Шахов заявлял, что сегодня в Украине депутат – это как бабай, которым пугают детей.
Такое заявление он сделал, выступая в сессионном зале Верховной Рады. О том, что украинцы приравнивают депутатов к бабаям он услышал от избирателей в своем округе.
«Сердце обливается кровью. 28 лет грабится государство. На каждой встрече мне говорят, чтобы люстра упала – была бы народная люстрация. Ограблены все предприятия. До сих пор министры, которых выбирали в этом же зале монобольшинством, начисляют себе миллиарды гривен», - народный депутат.
При этом Шахов обратил внимание на то, 1,2 млрд гривен не получили сегодня шахтеры.
При этом он добавил, что сегодня в Украине вопиющая ситуация сложилась не только с промышленными предприятиями.
«Давайте посмотрим, что делается с медициной, с газом, с образованием. Полностью все уничтожается. Какие-то коэффициенты на газ начисленные. Сегодня мне дали ответ, что незаконно были начислены коэффициенты на газ. Кто будет отвечать перед людьми?», - отметил нардеп.
Напомним, Шахов жестко поставил нардепов на место.
Как сообщала Politeka, депутаты взялись за глав транспортных предприятий: Сергей Шахов озвучил первые результаты.
Также Politeka писала, что Шахов достучался до Зеленского, шахтеры получат свое.