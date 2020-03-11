На цьому карантин може не обмежитися

Україна закриває авіасполучення з Італією на тлі епідемії коронавірусу в країні

Про це 11 березня оголосив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку з введенням карантину через спалах коронавірусу у світі.

Прем'єр зазначив, що поки будуть скасовані польоти тільки з та в Італію, однак у подальшому таке рішення може бути прийнято і щодо інших країн.

«Сьогодні рішення: фактично це скасування авіасполучення з Італією. Поки що. Надалі будемо приймати відповідні рішення», - заявив Шмигаль.

Крім того, Україна закриває більшість пунктів пропуску. Поки в країні діє карантин, працювати будуть тільки 49 з 218 пунктів пропуску.

Крім цього, уряд виділить 100 млн гривень на засоби індивідуального захисту. В першу чергу для лікарів і держрезерву. Також буде обмежений експорт подібних захисних засобів, держава зробить у них замовлення

У той же час Шмигаль підкреслив, що уряд не зможе впливати на стихійні ринки, годину-пік в метро, тому українці повинні усвідомлювати ризики у громадських місцях і вміти «самоорганізуватися».

Під час свого виступу прем'єр заявив, що на сьогоднішній день не йде мова про те, що епідемія коронавірусу може обійти Україну стороною. За словами Шмигаля, вся надія на те, що до літа ситуація нормалізується.

«Сподіваємося, що до літа епідемія піде на спад. Звичайно, ми очікуємо винаходу ліків. Чим пізніше припустимо цей вірус на територію України, щоб якомога м'якше пройти цей період. Сьогодні не йде мова, що нас обійде епідемія», - заявив прем'єр.

Відзначимо, що раніше Кабмін ухвалив ввести карантин по всій Україні з 12 березня по 3 квітня.

Кабмін постановив закрити всі навчальні заклади, заборонити зібрання понад 200 осіб, а також скасувати авіасполучення з деякими країнами. Крім цього, буде закрита чверть КПП на українському кордоні. Додамо, що деякі спортивні заходи дозволять провести за рішенням міжнародних спортивних організацій, але без глядачів.

Нагадаємо, в Україні оголошено карантин: головні зміни і заборони з 12 березня.

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