У лютому 2020 був звільнений одіозний начальник Управління лісового господарства Закарпатської області Валерій Мурга, який не раз ставав фігурантом корупційних скандалів

Зокрема, Мурга не бачив конфлікту інтересів у тому, що місцевий депутат Мирон Помпель займається деревообробним бізнесом, а його син Іван працює лісником, пише 112.ua.

На обурення активістів, що кількість незаконних рубок зменшується тільки на папері, Мурга відповідав, що нібито бореться з беззаконням, а лісників, причетних до крадіжок деревини, відразу звільняє.

За словами громадського активіста Влада Каменця, начальник управління не може не бути причетним до сірих схем: "Це не може бути без його участі. Але скажу більше: не Мурга головний в цій тематиці. Мурга – виконавець, головний – губернатор Закарпаття. Головний – обласний прокурор Закарпатської області. Головний – поліцейський Закарпатської області".

Лісовим управлінням Закарпаття Валерій Мурга керував з 2015 року. Цю ж посаду він займав при колишньому президентові Вікторі Ющенка. За майже все життя роботи в лісі Мурга заробив на безбідне існування: їздить на представницькому "Мерседесі", живе в приватному будинку площею 240 квадратів.

Згідно з декларацією, у 2018 році Мурга заробив всього 151 тисячу гривень. Значно вищі доходи у його дружини – понад 900 тисяч гривень. Але і з такими заробітками на такий особняк треба відкладати далеко не один рік.

Влітку 2019 року Мурга зізнався, що правоохоронці вручили йому підозру - у зв'язку з чим не повідомив, але виявив готовність "сприяти розслідуванню всіх справ". Мурга запевняв, що лісівники відкриті до співпраці з правоохоронними органами.

Тим не менш, у лютому колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про "очищення лісової галузі від корупції" (повний аудит діяльності) і про звільнення Мурги.

"Звільнений керівник Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга - численні скарги на нього підтвердилися, тому його звільнили в першу чергу серед обласних керівників", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, люди без єдиного документа і номерних знаків вивозять унікальні праліси Закарпаття.

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