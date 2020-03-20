Колишня депутат від "Радикальної партії" українська співачка Злата Огневич розповіла про те, який Олег Ляшко в житті

Питання про політику зайшло під час інтерв'ю у програмі "Слава+", пише "КП". Співачка відкрито зізналася, чому склала мандат.

За словами Огневич, лише 20% політиків дійсно хочуть домогтися поліпшень, але навіть на них впливає оточення. На запитання ведучого Слави Дьоміна, чи вважає Злата 10 тисяч доларів відчутною сумою після досвіду роботи в Раді, артистка відповіла, що "там були такі схеми..."

"Але я відразу сказала: "Друзі, я в ці ігри не граю. Я краще попрацюю менше, але буду спокійно спати", - поділилася Огневич, яка побоялася розкрити подробиці.

З приводу Ляшка, співачка повідомила, що вдячна йому за досвід.

"Я не шкодую. Давай відкинемо політику, Олег Ляшко - талановита людина. Мені подобаються і імпонують талановиті люди, а все інше - його особиста справа... Він дуже інтелектуальна людина. У нього якесь просто фантастичне почуття гумору, яке я у інших людей не зустрічала. Якщо б він не пішов у політику, то був би прекрасним актором, тому що він вміє продати такі речі, які не продаються, але з вуст Ляшка... Ти просто його чуєш - і такий: "Так, це так, реально", а потім виходиш з цього кола впливу: "Так, стоп-стоп-стоп!", - розповіла про колишнього колегу Злата.

В даний час її спілкування з політиком зводиться тільки до привітань з днем народження.

Раніше ми повідомляли, Огневич вразила публіку, кардинально змінивши імідж. Артистка поділилася кадрами в своєму Instagram з новою зачіскою. Злата обрізала довге волосся і тепер у неї каре.

Шанувальники не утрималися від коментарів: «Нова зачіска – і Ви зовсім - зовсім підліток. Юна і свіжа», «Нові зміни і знову 🔥🔥🔥», «Нова зачіска вам дуже йде 🤗», «Дуже класно з такою стрижкою», «Ти красива просто… Хочу знову до тебе на концерт😌😍», «Гарна зачіска! Чудове виконання пісні .🔥🔥🔥».

Нагадаємо, що Злата Огневич скинула весь одяг і вразила нескромними танцями під дощем: «Ковбасить не по-дитячому».

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