Популярная украинская певица Злата Огневич потрясла поклонников новой внешностью

На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала видео, на котором исполняет новую песню «Богиня», которую для нее написала Яна Шемаева, больше известная всем под псевдонимом Jerry Heil.

Внимание на записи привлекают не только потрясающие игра и вокал артистки, но и ее внешний вид. Злата обрезала свои длинные волосы, и теперь у нее каре, которое изменило ее до неузнаваемости. 34-летняя артистка выглядит заметно помолодевшей и больше напоминает подростка.

Отметим, что поклонники звезды не поскупились на комплименты.

«Новая причёска – и Вы совсем - совсем подросток. Юная и свежая», «Новые изменения и снова 🔥🔥🔥», «Новая причёска вам очень идёт 🤗», «Очень классно с такой стрижкой», «Ты красивая просто… Хочу снова к тебе на концерт😌😍», «Хорошая прическа! Великолепное исполнение песни .🔥🔥🔥», – пишут в комментариях.

По словам певицы в интервью Кате Осадчей, ее внешним метаморфозам предшествовали перемены в личной жизни. Так в ответе на вопрос ведущей о том, что если дама меняет прическу, значит у нее были или же она сейчас переживает какие-то личные потрясения, Злата сказала:

«Катя, ты, как всегда, угадала. У меня были непростые отношения, и, глядя на те фото и себя прежнюю, я и захотела сменить имидж», - ответила певица, которая решилась перекрасить волосы и остричь их.

Напомним, что Злата Огневич сбросила всю одежду и поразила нескромными танцами под дождем: «Колбасит не по-детски».

А еще Politeka писала, что роскошная Злата Огневич показала упругие формы в купальнике: "Сочняк".

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич отбросила стыд и посветила упругими достоинствами: "Вау, вот это...".