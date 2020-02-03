Украинская певица Злата Огневич станцевала зажигательный танец около бассейна

Видео танца артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На видео Огневич, закутанная в одно полотенце, соблазнительно танцует под дождем около бассейна. Пост певица подписала: «Мы будем танцевать».

Поклонники Огневич оценили танец звезды, оставив ей множество комплиментов.

«Ангел», "Классно танцуешь", «Цветочек», «Какая же ты позитивная», «Злата, ты стала похожа на Балийку, такая же черненькая ;) Классно танцуешь!!!», «Это танец настоящей Богини, и теплый дождь обильный идет! Она под музыку приятную, Минуты счастья найдет!!!», «Обольстительный танец», - пишут в комментариях фолловеры.

Но нашлись и те, кто посчитал, что танец Златы слишком откровенный.

«Судя по последним постам, Злату колбасит не по-детски», - написал один из пользователей сети, намекая на то, что фото артистки с отдыха весьма откровенны.

Отметим, что певица сейчас отдыхает на Бали в Индонезии. На одном из последних фото она оголилась, оставив лишь низ от купальника. Таким образом девушка сфотографировалась на фоне балийского пейзажа. Интересно, что во время отдыха Злате, которая от природы имеет смуглый цвет кожи, удалось сильно загореть.

В последнем посте на своей странице Злата Огневич поделилась с поклонниками списком вещей, которые она всегда берет с собой в дорогу:

пара-тройка белых футболок, 1 черная,

купальник (можно 2 или 3),

шорты, джинсы, кроссовки,

шелковые/шифоновые платья, они же парео на пляж,

аксессуары,

косметика, лекарства,

обувь для: купания на кораллах и обычная,

гаджеты,

кредитка.

«Вот и все. Этот набор прекрасно помещается в рюкзак и поверьте, хватает даже на месяц!», - заявила певица.

Напомним, что грязная Злата Огневич взбудоражила шикарными изгибами: "Как ангел".

Politeka сообщала, что роскошная Злата Огневич показала упругие формы в купальнике: "Сочняк".

Также Politeka писала, что Злата Огневич отбросила стыд и посветила упругими достоинствами: "Вау, вот это...".