Украинская певица Злата Огневич отдыхает за границей

Звезда практически каждый день публикует горячие снимки с курота, пишет Рoliteka.net. На одном из последних фото Злата предстала в купальнике и мини-шортах.

Стройные подкаченные ножки, тонкая талия и пышная грудь - великолепно получились на снимке. При этом можно заметить красивый загар, приобретенный под солнечными лучами.

Злата позирует, сидя на велосипеде, поставив одну ножку на педаль, а другую на землю.

Звезда откинула голову с пышными волосами назад и широко улыбнулась. Выглядит девушка просто идеально.

Позади Огневич видны места для отдыха, домик, пальмы и другие растения.

"На о.Гили нет никаких авто! Только вело или ... лошади 😊 Поэтому, я выбрала вело 🌴", - подписала звезда дав понять поклонникам, что перебралась с Бали на Гили.

За четыре часа пост понравился более 5000 тысячам пользователей сети. Также публикация собрала много комментариев.

"Вот это фото! 😍", "Какая фотка😍😍😍Сочняк🔥🔥🔥", "Как в сказке 😍", "Секси👍", "Красотка", "Можно комментарий под моим фото от Златы ?❤️", "Отлично, мне бы сейчас на велосипеде погоняты по двору. обожаю 🚲", "Такое красивое фото 😍", "Можно было и на коне! "Кукушку" вспомнить 😉", "Супер! И воздух чище потому автомобиля нет", "Красотка", "Куколка на картинке! Классно! 👍👀😍👌👏", "😎 Шикарный вид, без шансов мило.А почему вело,а не коня?", "Красива😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич позировала на веранде, с которой открывался красивый вид.

Сама Злата прислонилась к опоре в одном низе от купальника. Девушка встала на носочки, таким образом стал заметен красивый рельеф ее ног.

Волнистые волосы она закинула назад, при этом смотря вперед.

Ранее мы писали, что Залата сидела в белой локации, раскинув ноги в светло-синих джинсах. Образ украинской знаменитости завершают различные украшения: кольца, серьги, часы и браслет.

Огневич широко улыбается, ее глаза будто светятся от счастья. Дополняет стильный и привлекательный образ - прическа в виде пышных волос.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

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