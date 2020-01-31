Украинская певица Злата Огневич отдыхает на Бали и успевает радовать поклонников яркими снимками с отдыха

На одном из последних фото Злата предстала в очень соблазнительном образе, такой ее редко увидишь, пишет Рoliteka.net.

Артистка позировала, по всей видимости, на веранде, с которой открывался красивый вид. Пенная вода и большие волны, а также синее небо, видимо, не позволяют особо покупаться.

Сама Злата прислонилась к опоре в одном низе от купальника. Девушка встала на носочки, таким образом стал заметен красивый рельеф ее ног.

Волнистые волосы она закинула назад, при этом смотря вперед.

Фигура Златы отличная - тонкая талия, стройные ножки и упругие ягодицы. Оторвать взгляд от такой красотки невозможно.

"Дождь", - подписала она снимок.

За два часа пост артистки собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

"Злата, есть претензия. 🤣 Во-первых фото темное, во-вторых немного размыто. 😅 В-третьих надо в подписи спросить сколько людей приближало фото и добавляли яркости на телефоне. 🔥🙌🏼😂", "Ого. Дождь 😂 Очень красиво. Очень", "Вау. Вот это попа", "Идеальна", "Кто фотограф?)", "Мм🍓🎈🔥", "Богиня)", "Не плохо стоять лицом к океану)", "Малютка,как ты,грациозна! Увидев стан,опешил до улыбки. Твоя судьба-амбициозна... Мои шаги к тебе,не зыбки?", "Ох! Увеличиваю яркость :)", "А именно сейчас играет радио Энерджи «солодка капа», открываю Инстаграм, а тут вы....", "Ваша попка прекрасна.😍", "Мое тело, мое дело, моя правда, моя сила 😍🥰😘", "возвращайтесь лицом к поклонникам на фото 😁 (хотя мужчины обидит такая публичность)", ", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич испачкала свое роскошное тело, при этом ее красоту это не испортило. Красотка позировала в черном купальнике, изогнувшись и откинув голову назад. Светлые волосы девушки немного прикасались к песку, но это, вероятно, не смущало Злату.

Позади Огневич видны камни, вода и голубое небо с облаками.

"Черный Бали", - подписала снимок Залата.

За шесть часов публикация артистки получила почти 5000 лайков.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

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