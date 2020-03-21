Народний депутат Сергій Шахов, у якого нещодавно діагностували коронавірус, вирішив залишитися в лікарні за рекомендаціями лікарів

Як повідомляє Politeka, про це повідомив сам парламентар у себе в Facebook.

«Друзі, як обіцяв, повідомляю про всі зміни свого стану. Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію. За рекомендацією лікарів, залишаюся в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні», - йдеться у зверненні.

Крім того, Шахов також пообіцяв розповісти подробиці в одному з українських телеканалів, в якому буде онлайн.

До цього ми писали, що народний депутат Сергій Шахов, у якого виявили днями коронавірус, записав відеозвернення до президента Володимиру Зеленського.

Політик поділився роликом у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. Приводом для звернення стала ситуація про нібито "кнопкодавство" з боку колег Шахова, про що напередодні повідомив Зеленський.

"Зверніть увагу на ваш секретаріат... Пане президент, вас дуже сильно підставляють... Можна зайти на сайт Верховної Ради і подивитися, чи був Шахов в парламенті, реєструвався чи ні. Я відповім: я в парламенті не був, не голосував і також колеги не "кнопкодавили", як вам про це повідомили. Хочу розвіяти ці чутки...і хотів би, щоб більше таких фейків не було", - заявив нардеп, зазначивши, що чекає спростування від Офісу президента.

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