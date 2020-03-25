Українська влада прислухалася до пропозиції голови Політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука щодо стримування поширення коронавірусної інфекції

У вівторок, 24 березня, Віктор Медведчук заявив, що необхідно тестувати усіх, хто повертається в Україну з країн, де вирує епідемія.

«Тестування – це не просто вимір, щоб знати, скільки хворіє. Це єдиний шлях купірування пандемії: тестуємо всіх, у кого є симптоми ГРВІ, особливо тих, хто повернувся з країн з пандемією. Якщо тест позитивний – тестуємо ВСІХ, з ким ця людина контактувала; ізолюємо всіх позитивних. Тобто рвемо ланцюжки передачі вірусу», - заявив політик.

Як стало відомо з заяви Державної прикордонної служби, сьогодні в аеропорту Бориспіль почали перевіряти всіх, хто прилетів з «небезпечних» країн. Як підкреслюють у ВООЗ, розширення тестування на COVID-19 і подальша ізоляція всіх заражених – два головних заходи в боротьбі з інфекцією. Як пояснив фахівець з міжнародної охорони здоров'я, імунолог, кандидат медичних науки Микола Крючков, Південній Кореї вдалося стримати епідемію і ефективно боротися з коронавірусом багато в чому завдяки грамотній діагностиці.

«Там швидко налагодили потужності для тестування і перевіряли понад 20 тисяч осіб щодня. Хворих тут же ізолюють, щоб вони не поширювали інфекцію далі. За рахунок масштабної діагностики Республіка Корея, з одного боку, вийшла на перші місця за кількістю хворих, а з іншого – стала зразком ефективної протидії інфекції», - розповів Крючков.

Народний депутат Олег Волошин, який першим серед парламентаріїв пройшов тест на коронавірус (тест показав негативний результат), заявив в ефірі телеканалу NewsOne, що інфекцію в країну завезли з-за кордону.

«Медведчук абсолютно правий у тому, що ми, держава, влада, в першу чергу повинні забезпечити тестування і карантин для людей, які в'їжджають в Україну. Ми прекрасно розуміємо, що в Україні і в будь-якій країні, крім Китаю, власного вогнища не було і бути не могло. Вся інфекція, яка є в країні, є імпортованою, привезеною нашими співгромадянами з-за кордону. Напевно, було б легше 30–50 тисяч людей ввести в карантин, ніж змусити дотримуватися карантину 35 мільйонів», - заявив він.

За словами Волошина, в Нових Санжарах був карантин, а карантину для «заробітчан» не було. Він обурений тим, що поліція контролює бабусь в автобусах замість того, щоб виловлювати людей в Борисполі та садити на карантин.

«Здорового глузду немає ніякого», - підкреслив Волошин.