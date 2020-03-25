Украинские власти прислушались к предложению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука по поводу сдерживания распространения коронавирусной инфекции

Во вторник, 24 марта, Виктор Медведчук заявил, что необходимо тестировать всех, кто возвращается в Украину из стран, где бушует эпидемия.

«Тестирование – это не просто измерение, чтобы знать, сколько болеет. Это единственный путь купирования пандемии: тестируем всех, у кого есть симптомы ОРВИ, особенно тех, кто вернулся из стран с пандемией. Если тест положительный – тестируем ВСЕХ, с кем этот человек контактировал; изолируем всех положительных. То есть рвем цепочки передачи вируса», - заявил политик.

Как стало известно из заявления Государственной пограничной службы, сегодня в аэропорту Борисполь начали проверять всех, кто прилетел из «опасных» стран. Как подчеркивают в ВОЗ, расширение тестирования на COVID-19 и последующая изоляция всех зараженных – две главные меры в борьбе с инфекцией. Как объяснил специалист по международному здравоохранению, иммунолог, кандидат медицинских науки Николай Крючков, Южной Корее удалось сдержать эпидемию и эффективно бороться с коронавирусом во многом благодаря грамотной диагностике.

«Там быстро наладили мощности для тестирования и проверяли более 20 тысяч человек каждый день. Заболевших тут же изолируют, чтобы они не распространяли инфекцию дальше. За счет масштабной диагностики Республика Корея, с одной стороны, вышла на первые места по количеству больных, а с другой – стала образцом эффективного противодействия инфекции», - рассказал Крючков.

Народный депутат Олег Волошин, который первым среди парламентариев прошел тест на коронавирус (тест показал отрицательный результат), заявил в эфире телеканала NewsOne, что инфекцию в страну завезли из-за рубежа.

«Медведчук абсолютно прав в том, что мы, государство, власть, в первую очередь должны обеспечить тестирование и карантин для въезжающих в Украину. Мы прекрасно понимаем, что в Украине и в любой стране, кроме Китая, собственного очага не было и быть не могло. Вся инфекция, которая есть в стране, является импортированной, привезенной нашими согражданами из-за рубежа. Наверное, было бы легче 30–50 тысяч человек ввести в карантин, чем заставить соблюдать карантин 35 миллионов», - заявил он.

По словам Волошина, в Новых Санжарах был карантин, а карантина для «заробитчан» не было. Он возмущен тем, что полиция контролирует бабушек в автобусах вместо того, чтобы вылавливать людей в Борисполе и садить на карантин.

«Здравого смысла нет никакого», - подчеркнул Волошин.