Європа не збирається знімати санкції з РФ у зв'язку з поширенням епідемії

Таку заяву зробив представник Єврокомісії Пітер Стано, передає Укрінформ. За його словами, санкції ніяк не стримують РФ у боротьбі з епідемією.





"Загалом режим санкцій ЄС і ООН надає можливість для гуманітарних винятків. Але в тому, що саме стосується Росії, то санкції спрямовані проти російських компаній та осіб, пов'язаних з незаконною анексією Криму і Севастополя, тому ці санкції введені в результаті дій, які підривають суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Це означає, що ці санкції не стримують Росію від протидії спалаху вірусу", - зазначив він.





Крім того, він підтвердив, що керівництво ЄС отримало лист від низки депутатів Європарламенту, у якому вони закликають не послаблювати санкції проти РФ під приводом необхідності протистояти вірусу.

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«Володимир Володимирович, дякую вам. Спасибі, що кинули нас помирати. Приховуючи весь жах ситуації в Росії. Спасибі, що відкладали до останнього введення карантину, та організацію підготовки до боротьби з епідемією в регіонах», - йдеться у зверненні.

Також у відео відзначили, що Росія відправила допомогу для боротьби з вірусом в Італію і Венесуелу. Автори ролика заявив, що на ці гроші можна було відремонтувати місцеві лікарні.

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