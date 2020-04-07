Все може закінчитися швидше, ніж ми думали

В уряді хочуть пом'якшити карантин в Україні вже через тиждень

Вже зараз влада розглядає можливість пом'якшення карантинних заходів в країні з другої половини квітня. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

У Кабміні розробили план, згідно з яким з 14 квітня в Україні відкриються невеликі магазини площею до 400 кв. м, а також всі будівельні та садові комплекси незалежно від площі.

Інші магазини, торгові центри та перукарні повинні відкритися з 1 травня.

З середини травня планується відновити навчальний процес у школах, а також відкрити ресторани та косметичні салони.

При цьому послаблення не будуть поширюватися на ситуацію на українському кордоні: відкривати його не планують. Передбачається, що обмеження на в'їзд в країну збережуться до червня, а ситуація з виїздом буде залежати від того, як буде протікати епідемія.

Також стало відомо, що Кабмін не планує забороняти святкування Великодня. Діючі обмеження не дозволяють українцям ходити в гості, проте поліція не буде перевіряти дотримання цих правил.

Відзначимо, що раніше повідомлялося, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає, що карантин в Україні можна буде закінчити вже через два тижні.

За словами Ляшка, завершити карантин як можна швидше дозволить дотримання простих протиепідемічних правил.

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