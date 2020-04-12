Такого від нього не чекали

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль влучив у конфуз через привітання з Великоднем

Голова українського уряду допустив прикру помилку при зверненні до віруючих українців. 12 квітня християни західного обряду відзначають Великдень, однак у своєму зверненні до людей, опублікованому в Телеграм, Шмигаль переплутав це церковне свято з Різдвом.

«Цей день люди традиційно проводять в колі сім'ї, в компанії друзів і йдуть до церкви, щоб привітати народження Христа. Але, на жаль, не в цьому році», - написав Шмигаль.

Таким чином, він явно переплутав свято, присвячене народженню Христа, з днем його Воскресіння.

Варто відзначити, що народження Ісуса віруючі відзначають на Різдво – 25 грудня для католиків і 7 січня для православних. Воскресінню Христа присвячено свято Пасхи, яке католики в цьому році відзначають 12 квітня, а православні – 19 квітня.

До цього ми писали про те, що уряд має намір продовжити карантин в Україні до початку травня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну у середу, 8 квітня.

"Україна - одна з країн, де рекомендують продовжити як можна довше, скільки буде витримувати економіка та морально-психологічний стан людей, тому що це ефективний засіб порятунку життів українців", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжать, остаточне рішення: Шмигаль назвав дату звільнення.

Як повідомляла Politeka, прем'єр Шмигаль проговорився про нові терміни карантину.

Також Politeka писала, що українцям розкрили очі на держпереворот, Шмигаль перетнув межу: "Завершиться 6 квітня".